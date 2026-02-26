Hírlevél
Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
33 éve, 1993. február 26-án délben New York pénzügyi negyedét megrázta egy hatalmas robbanás a World Trade Center mélygarázsában. A Világkereskedelmi Központ robbantásának célja az volt, hogy az Északi torony a Déli toronyra dőljön, és mindkét felhőkarcoló összeomoljon – ez végül nem következett be, de a támadás így is halálos áldozatokat követelt és ezrek életét forgatta fel.
World Trade Centerrobbantásterrortámadás

Mi történt 1993. február 26-án? A merénylők egy bérelt furgonnal hajtottak be a World Trade Center Északi tornya alatti nyilvános parkolóba, és az alsó szintek egyikén (B-2) hagyták a járművet. 12:18-kor a bomba felrobbant: a detonáció több mélygarázs-szintet átszakított, óriási krátert hagyva maga után, és a közműrendszerekben is súlyos károkat okozott.

Világkereskedelmi Központ robbantása - A crushed car stands out on February 27, 1993 among the rubble within the crater from the February 26 explosion in an underground parking garage at the World Trade Center which killed six people and injuring scores more. The car bomb attack was planned by a group of islamists terrorists including Ramzi Yousef and Sheik Omar Abdel-Rahman who was sentenced to life imprisonment in October 1995 for masterminding the bombing. (Photo by MARIA BASTONE / AFP)
Világkereskedelmi Központ robbantása: Egy összetört autó tűnik ki a törmelékek közül a kráterben 1993. február 27-én, a február 26-i robbanás kráterében, amely a Világkereskedelmi Központ földalatti parkolójában történt
Fotó: MARIA BASTONE / AFP

A robbanás azonnal elvágta a fő áramellátást, a vészkijáratok és lépcsőházak füsttel teltek meg, a kiürítés pedig rendkívül nehézzé vált. 

A nap végére mintegy 50 000 embert evakuáltak az épületekből.

Fireman lower a women down from the World Trade Center plaza onto a ladder truck after smoke swept through the 110-story building after a ceiling of a train station collapsed 26 feb setting off a fire below the twin towers. (Photo by MARIA BASTONE / AFP)
A sérültek menekítése a World Trade Centerből
Fotó: MARIA BASTONE / AFP

Áldozatok és sérültek

A támadásban 6 ember meghalt, és több mint ezren megsérültek (a hivatalos összesítések 1 000 feletti, gyakran 1 042-es sérültszámot említenek). A sérülések jelentős része a füstbelégzéshez és a pánikszerű meneküléshez kapcsolódott.

Az 1993-as Világkereskedelmi Központ elleni robbantás törmelékei
Az 1993-as Világkereskedelmi Központ elleni robbantás törmelékei
Fotó: Federal Bureau of Investigation / Wikipedia

A Világkereskedelmi Központ robbantása – a cél: az ikertornyok ledöntése

A nyomozati anyagok szerint a támadás mögött állók terve az volt, hogy a robbanás strukturális láncreakciót indítson:

 az Északi torony dőljön a Déli toronyra. 

A terv végül nem valósult meg, ám a pusztítás így is súlyos volt, és a World Trade Center biztonsági sebezhetősége fájdalmasan nyilvánvalóvá vált.

A robbanás helyszíne
A robbanás helyszíne
Fotó: R F. Fahy - Enhancement of EXIT89 and Analysis of World Trade Center  / Wikipedia

Nyomozás és elítélések

A hatóságok rövid időn belül megállapították, hogy terrorcselekmény történt. A támadásban részt vevő több elkövetőt 1994-ben elítéltek, később pedig további kulcsszereplők ügyében is született ítélet; a szervezőként azonosított Ramzi Yousef és a furgont vezető Eyad Ismoil 1997-ben került elítélésre a World Trade Center elleni merénylet ügyében.

Undated photo shows Eyad Ismoil, 26, who was sentenced 03 April in the United States, to 240 years in prison for the 1993 bombing of the World Trade Center that killed six people. Palestinian Eyad holding a Jordanian passport, was found guilty 12 November for his part in the attack that also left hundreds injured. (Photo by AFP FILES / AFP)
Egy dátum nélküli fotó a 26 éves Eyad Ismoilt (a sofőrt) ábrázolja, akit április 3-án ítéltek el az Egyesült Államokban 240 év börtönbüntetésre a Világkereskedelmi Központ 1993-as robbantásáért
Fotó: STR / AFP FILES

Újranyitás, károk, biztonsági fordulat

A merénylet után a tornyok nem nyitottak meg azonnal: 

  • a Déli torony bérlői 1993. március 18-án, 
  • az Északi torony pedig 1993. április 1-jén térhettek vissza. 

A helyreállítás költségeit kb. 250 millió dollárra becsülték, 

és számos új biztonsági intézkedést vezettek be (ellenőrzések, kamerák, járművédelmi megoldások).

A police photographer adjusts a light at the edge of the crater in an underground parking garage at the World Trade Center 28 February 1993. The explosion killed 05 people and injured over 1,000. AFP PHOTO MARK D. PHILLIPS (Photo by Mark D. PHILLIPS / AFP)
Egy rendőrségi fotós egy lámpát igazít a kráter szélén egy földalatti parkolóházban a World Trade Centerben
Fotó: MARK D. PHILLIPS / AFP

Emlékezés: a 1993-as áldozatok emlékműve

1995-ben egy gránit emlékkutat avattak a robbanás helyszíne fölött, az áldozatok neveivel és egy megrendítő üzenettel. Az emlékmű később – az ikertornyokkal együtt – 

2001. szeptember 11-én megsemmisült, de a megemlékezés hagyománya fennmaradt.

z 1993-as áldozatok nevei a 9/11-es emlékmű északi medencéjének N-73-as tábláján szerepelnek
Az 1993-as áldozatok nevei a 9/11-es emlékmű északi medencéjének N-73-as tábláján szerepelnek
Fotó: Nightscream - Own work / Wikipedia

A 1993-as támadás ma sokak számára „a 9/11 előtti fejezetként” él, pedig önmagában is korszakos esemény volt: megmutatta, hogy a modern nagyvárosi infrastruktúra milyen sérülékeny, és mennyire gyorsan válhat a mindennapi élet egyetlen pillanat alatt tömeges meneküléssé.

Cikkünk a Wikipedia 1993 World Trade Center bombing szócikke alapján készült.

