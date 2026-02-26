Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó

Mi történt 1993. február 26-án? A merénylők egy bérelt furgonnal hajtottak be a World Trade Center Északi tornya alatti nyilvános parkolóba, és az alsó szintek egyikén (B-2) hagyták a járművet. 12:18-kor a bomba felrobbant: a detonáció több mélygarázs-szintet átszakított, óriási krátert hagyva maga után, és a közműrendszerekben is súlyos károkat okozott.

Világkereskedelmi Központ robbantása: Egy összetört autó tűnik ki a törmelékek közül a kráterben 1993. február 27-én, a február 26-i robbanás kráterében, amely a Világkereskedelmi Központ földalatti parkolójában történt

Fotó: MARIA BASTONE / AFP

A robbanás azonnal elvágta a fő áramellátást, a vészkijáratok és lépcsőházak füsttel teltek meg, a kiürítés pedig rendkívül nehézzé vált.

A nap végére mintegy 50 000 embert evakuáltak az épületekből.

A sérültek menekítése a World Trade Centerből

Fotó: MARIA BASTONE / AFP

Áldozatok és sérültek

A támadásban 6 ember meghalt, és több mint ezren megsérültek (a hivatalos összesítések 1 000 feletti, gyakran 1 042-es sérültszámot említenek). A sérülések jelentős része a füstbelégzéshez és a pánikszerű meneküléshez kapcsolódott.

Az 1993-as Világkereskedelmi Központ elleni robbantás törmelékei

Fotó: Federal Bureau of Investigation / Wikipedia

A Világkereskedelmi Központ robbantása – a cél: az ikertornyok ledöntése

A nyomozati anyagok szerint a támadás mögött állók terve az volt, hogy a robbanás strukturális láncreakciót indítson:

az Északi torony dőljön a Déli toronyra.

A terv végül nem valósult meg, ám a pusztítás így is súlyos volt, és a World Trade Center biztonsági sebezhetősége fájdalmasan nyilvánvalóvá vált.

A robbanás helyszíne

Fotó: R F. Fahy - Enhancement of EXIT89 and Analysis of World Trade Center / Wikipedia

Nyomozás és elítélések

A hatóságok rövid időn belül megállapították, hogy terrorcselekmény történt. A támadásban részt vevő több elkövetőt 1994-ben elítéltek, később pedig további kulcsszereplők ügyében is született ítélet; a szervezőként azonosított Ramzi Yousef és a furgont vezető Eyad Ismoil 1997-ben került elítélésre a World Trade Center elleni merénylet ügyében.

Egy dátum nélküli fotó a 26 éves Eyad Ismoilt (a sofőrt) ábrázolja, akit április 3-án ítéltek el az Egyesült Államokban 240 év börtönbüntetésre a Világkereskedelmi Központ 1993-as robbantásáért

Fotó: STR / AFP FILES

Újranyitás, károk, biztonsági fordulat

A merénylet után a tornyok nem nyitottak meg azonnal:

a Déli torony bérlői 1993. március 18-án,

az Északi torony pedig 1993. április 1-jén térhettek vissza.

A helyreállítás költségeit kb. 250 millió dollárra becsülték,

és számos új biztonsági intézkedést vezettek be (ellenőrzések, kamerák, járművédelmi megoldások).

Egy rendőrségi fotós egy lámpát igazít a kráter szélén egy földalatti parkolóházban a World Trade Centerben

Fotó: MARK D. PHILLIPS / AFP

Emlékezés: a 1993-as áldozatok emlékműve

1995-ben egy gránit emlékkutat avattak a robbanás helyszíne fölött, az áldozatok neveivel és egy megrendítő üzenettel. Az emlékmű később – az ikertornyokkal együtt –