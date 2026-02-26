Hatalmas robbanás rázta meg New Yorkot, így próbálták romba dönteni a World Trade Centert – videó

Mi történt 1993. február 26-án? A merénylők egy bérelt furgonnal hajtottak be a World Trade Center Északi tornya alatti nyilvános parkolóba, és az alsó szintek egyikén (B-2) hagyták a járművet. 12:18-kor a bomba felrobbant: a detonáció több mélygarázs-szintet átszakított, óriási krátert hagyva maga után, és a közműrendszerekben is súlyos károkat okozott.
A robbanás azonnal elvágta a fő áramellátást, a vészkijáratok és lépcsőházak füsttel teltek meg, a kiürítés pedig rendkívül nehézzé vált.
A nap végére mintegy 50 000 embert evakuáltak az épületekből.
Áldozatok és sérültek
A támadásban 6 ember meghalt, és több mint ezren megsérültek (a hivatalos összesítések 1 000 feletti, gyakran 1 042-es sérültszámot említenek). A sérülések jelentős része a füstbelégzéshez és a pánikszerű meneküléshez kapcsolódott.
A Világkereskedelmi Központ robbantása – a cél: az ikertornyok ledöntése
A nyomozati anyagok szerint a támadás mögött állók terve az volt, hogy a robbanás strukturális láncreakciót indítson:
az Északi torony dőljön a Déli toronyra.
A terv végül nem valósult meg, ám a pusztítás így is súlyos volt, és a World Trade Center biztonsági sebezhetősége fájdalmasan nyilvánvalóvá vált.
Nyomozás és elítélések
A hatóságok rövid időn belül megállapították, hogy terrorcselekmény történt. A támadásban részt vevő több elkövetőt 1994-ben elítéltek, később pedig további kulcsszereplők ügyében is született ítélet; a szervezőként azonosított Ramzi Yousef és a furgont vezető Eyad Ismoil 1997-ben került elítélésre a World Trade Center elleni merénylet ügyében.
Újranyitás, károk, biztonsági fordulat
A merénylet után a tornyok nem nyitottak meg azonnal:
- a Déli torony bérlői 1993. március 18-án,
- az Északi torony pedig 1993. április 1-jén térhettek vissza.
A helyreállítás költségeit kb. 250 millió dollárra becsülték,
és számos új biztonsági intézkedést vezettek be (ellenőrzések, kamerák, járművédelmi megoldások).
Emlékezés: a 1993-as áldozatok emlékműve
1995-ben egy gránit emlékkutat avattak a robbanás helyszíne fölött, az áldozatok neveivel és egy megrendítő üzenettel. Az emlékmű később – az ikertornyokkal együtt –
2001. szeptember 11-én megsemmisült, de a megemlékezés hagyománya fennmaradt.
A 1993-as támadás ma sokak számára „a 9/11 előtti fejezetként” él, pedig önmagában is korszakos esemény volt: megmutatta, hogy a modern nagyvárosi infrastruktúra milyen sérülékeny, és mennyire gyorsan válhat a mindennapi élet egyetlen pillanat alatt tömeges meneküléssé.
Cikkünk a Wikipedia 1993 World Trade Center bombing szócikke alapján készült.
