Halálos villamosbaleset: egy ember meghalt, rengetegen megsérültek

31 perce
Egy ember meghalt, további harminckilencen megsérültek péntek délután Milánó belvárosában. A villamosbaleset akkor történt, amikor egy zsúfolt szerelvény kisiklott és egy épület oldalának csapódott az észak-olasz város központjában. A hatóságok több mentőegységet és tűzoltót riasztottak a helyszínre.
Legalább egy ember meghalt, harminckilencen pedig megsérültek, amikor péntek délután kisiklott egy villamos Milánó belvárosában – tájékoztat a Bild.

A milánói villamosbaleset helyszíne a belvárosban.
A milánói villamosbaleset helyszíne a belvárosban
Fotó: x / BBC News

Halálos villamosbaleset Milánóban

A beszámolók szerint a zsúfolt szerelvény helyi idő szerint 16 óra körül közlekedett a Piazza della Repubblica és a Porta Venezia közötti szakaszon, amikor eddig tisztázatlan okból letért a sínekről, majd egy épület oldalának csapódott.

A helyszínre több mentőegységet és tűzoltót riasztottak. A hatóságok közlése szerint a sérültek közül többen súlyos állapotban vannak. Médiaértesülések szerint egyes utasok a roncsok közé szorulhattak, kimentésük folyamatban volt.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a jármű alól szokatlan zaj hallatszott, ezt követően a villamos letért a pályáról, felgyorsult és az épületnek ütközött. A baleset körülményeit vizsgálják.

