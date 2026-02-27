Halálos villamosbaleset: egy ember meghalt, rengetegen megsérültek

Legalább egy ember meghalt, harminckilencen pedig megsérültek, amikor péntek délután kisiklott egy villamos Milánó belvárosában – tájékoztat a Bild.

A milánói villamosbaleset helyszíne a belvárosban

Fotó: x / BBC News

Halálos villamosbaleset Milánóban

A beszámolók szerint a zsúfolt szerelvény helyi idő szerint 16 óra körül közlekedett a Piazza della Repubblica és a Porta Venezia közötti szakaszon, amikor eddig tisztázatlan okból letért a sínekről, majd egy épület oldalának csapódott.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy a jármű alól szokatlan zaj hallatszott, ezt követően a villamos letért a pályáról, felgyorsult és az épületnek ütközött. A baleset körülményeit vizsgálják.

Halálos villamosbaleset Szarajevóban – megállóba csapódott a szerelvény

Halálos villamosbaleset történt csütörtökön Szarajevó belvárosában. A kisiklott villamos egy megállónak csapódott, a tragédiában egy ember életét vesztette, többen megsérültek.