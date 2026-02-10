Riadó! Semmi sem állíthatja meg a veszélyes vírust

A 40–50 éves nő január 21-én kezdett lázas és neurológiai tüneteket tapasztalni. Nem sokkal később kórházba került, ahol január 28-án meghalt. A vírusfertőzést laboratóriumi vizsgálattal másnap igazolták. A beteg nem utazott a közelmúltban, de nemrégiben nyers datolyapálma-nedvet fogyasztott, amelyről ismert, hogy a fertőzés egyik lehetséges forrása - írja az Al Jazeera.

A vírus halálozási rátája 40–75 százalék. A kép illusztráció

Fotó: Unsplash

A vírus ellen jelenleg nincsenek engedélyezett gyógyszerek

A hatóságok 35 kontaktszemélyt teszteltek, de további eseteket egyelőre nem észleltek. A WHO közölte, hogy Bangladesben 2001 óta körülbelül 348 Nipah-vírusos esetet regisztráltak, ezek nagyjából fele nyers pálmalé fogyasztásához köthető. A járványkitörések általában december és április között fordulnak elő, ami a datolyapálma betakarításának időszakával esik egybe.

A Nipah-vírus magas halálozási aránnyal rendelkezik, a fertőzöttek 40–75 százaléka meghal, és jelenleg nincsenek engedélyezett gyógyszerek vagy vakcinák a fertőzés ellen.

A WHO vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta, hogy a betegség „ritka, de súlyos”, és a hatóságok fokozott betegségfelügyeletet, tesztelést, megelőző intézkedéseket vezettek be, valamint tájékoztatják a lakosságot a védekezésről.

WHO says woman dies in northern Bangladesh in January after contracting deadly Nipah virus infection pic.twitter.com/JS3YEIMlvb — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 7, 2026

A vírus iránti aggodalmakat fokozza, hogy nemrég két esetet erősítettek meg India Nyugat-Bengál államában, ami szigorúbb egészségügyi ellenőrzéseket váltott ki a régió repülőterein. A WHO ugyanakkor nem javasol utazási vagy kereskedelmi korlátozást, és a jelenlegi adatok alapján a globális kockázatot alacsonynak értékeli.

Korábbi cikkünkben részletesebben foglalkoztunk ezzel a veszélyes vírussal.