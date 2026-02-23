Nem sci-fi: így nyer vizet a levegőből a Nobel-díjas vegyész

Amikor az aszály vagy egy hurrikán megszakítja a központi vízellátást, egy új találmány adhat reményt: a levegőből nyerhető víz lehet a jövő fenntartható forrása. Az Omar Yaghi Nobel-díjas vegyész által kifejlesztett készülék naponta akár 1000 liter tiszta vizet képes előállítani, még a legszárazabb területeken is – írja a Guardian.

Omar Yaghi találmánya levegőből képes víz nyerésére – Fotó: PONTUS LUNDAHL / TT NEWS AGENCY

Hogyan nyerhető víz a levegőből?

Yaghi találmánya retikuláris kémiai elveken alapul: molekulárisan tervezett anyagok segítségével vonja ki a nedvességet a levegőből. Az Atoco által gyártott készülékek méretükben egy 20 lábas (kb. 6 méter) konténerre hasonlítanak, és kizárólag alacsony hőenergiát használnak. Így áramkimaradás vagy aszály idején is képesek tiszta vizet biztosítani a közösségeknek. A technológia különösen hasznos a Karib-térség szigetein, ahol a hurrikánok és aszályok gyakoriak, és sok ember maradhat víz nélkül.

Miért lehet megoldás a vízhiányra?

A találmány nem csak vészhelyzetekben jelent segítséget: fenntartható alternatívát kínál a hagyományos vízbeszerzési módokhoz, például a tengervíz sótalanításához képest, amely károsíthatja az ökoszisztémát. A technológia decentralizáltan működik, így a kis szigetek vagy elszigetelt közösségek is folyamatosan hozzáférhetnek a szükséges vízhez. Yaghi szerint felfedezése „egy tudomány, amely képes újragondolni az anyagot”, és arra ösztönzi a világot, hogy merjen innovatív megoldásokat alkalmazni a klímaválság idején.

