Szörnyű tragédia: kocsmázni mentek, míg a négyéves gyerek medencézett

Borzasztó tragédia rázta meg Michigan állam egyik közösségét: egy 4 éves kislány vízbe fulladt, miután anyja és egy másik felnőtt nő felügyelet nélkül hagyta a gyerekeket a medencénél. A gyermekekre körülbelül 35 percig nem figyelt senki, miközben a felnőttek a klub bárjában vagy éttermében tartózkodtak – írja a People.

Vízbe fulladt a kislány, miután felügyelet nélkül hagyták a medencében (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Vízbe fulladt a medencében felügyelet nélkül hagyott gyerek

A seriff hivatal közlése szerint a gyerekek úszóeszközöket kaptak, de mentőmellény nem volt a medencénél. A tragédia pillanatában a 4 éves kislányt a testvére húzta ki a vízből, de a helyszínre érkező rendőrök és a mentők erőfeszítései ellenére a gyermek életét nem sikerült megmenteni.

A klub közleményében hangsúlyozta, hogy azonnal értesítették a sürgősségi szolgálatokat, és együttműködnek a nyomozással, miközben tiszteletben tartják a család magánéletét.

Az Oakland megyei seriff, Michael Bouchard szerint az eset tragikus és könnyen elkerülhető lett volna, ha a szülők betartják a medence biztonsági szabályait, és mindig kijelölnek egy felnőttet a gyermekek felügyeletére. Az ügy további vizsgálatra az ügyészséghez kerül.

