Víziló borította fel a csónakot – videón a vérfagyasztó pillanatok

Váratlan fordulatot vett egy rutinosnak induló vadbefogási akció az afrikai Hoedspruit közelében, amikor egy víziló felborította a csónakot. A profi befogócsapatra komolyan ráijesztett az anyaállat, de szerencsére senki nem sérült meg – írja a 2oceansvibe.

Víziló borított fel egy csónakot – Fotó: Unsplash

Kaotikus pillanatok: a víziló átvette az irányítást

A Parawild Edu Capture veteránja, André Pienaar több mint 30 éve foglalkozik vadonbefogással, és fiatalabbik fia, Zander is segített a műveletben. A feladat egyszerűnek tűnt: a Zandspruit folyó áradása miatt a kerítés nélküli területen rekedt vízilóanyát és borját biztonságba helyezni. Azonban a víziló nem volt hajlandó együttműködni, és hirtelen, a víz alól kiugorva felborította a csónakot.

Ezer gondolat járt a fejemben, mint apában és profi befogóban

– mondta André.

Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszták, és biztonságban fel tudtak kapaszkodni a felborult csónakra. A csapat ezután áttért egy lassabb módszerre, végül sikerrel jártak, és két nap múlva már egy másik munkán dolgoztak.

A vízilovak Afrika egyik legveszélyesebb állatai, és az ehhez hasonló történetek emlékeztetnek rá, hogy még a több évtizedes tapasztalattal rendelkező profikat is érheti támadás.

