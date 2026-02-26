Megnyílt a föld: beszakadt az út az autók alatt – döbbenetes videó

Hírlevél
Hátborzongató pillanatot rögzítettek a térfigyelő kamerák az Egyesült Államokban. A felvételen látható, ahogy egy hirtelen megnyíló víznyelő szó szerint elnyel két, a piros lámpánál várakozó autót.
Az eset Nebraska államban, Omaha város Aksarben nevű városrészében történt, ahol a föld egyik pillanatról a másikra beszakadt az útkereszteződés közepén, egy hatalmas víznyelőt létrehozva.

útbeszakadásGIF, víznyelő
A víznyelő egyetlen pillanat alatt nyelte el a piros lámpánál várakozó autókat Omahában.
Fotó: X/The Statesman

Hogyan nyelte el a víznyelő a két autót?

A nyilvánosságra hozott felvételen az látható, hogy két jármű békésen várakozik a piros lámpánál, amikor a talaj hirtelen megmozdul alattuk. A víznyelő egyetlen másodperc alatt beszakította az aszfaltot, és a járművek szó szerint eltűntek az úttest alatt– írja az Independent.

A drámai jelenetet követően járókelők rohantak a helyszínre. A felvételeken jól látszik, ahogy több ember azonnal a gödör széléhez siet, és segít a sofőröknek kimászni a mélyedésből.

A hatóságok tájékoztatása szerint a két vezetőt még a mentők kiérkezése előtt sikerült biztonságba helyezni. 

Csodával határos módon senki nem sérült meg.

Mi okozhat ilyen hirtelen kialakuló víznyelőt?

A víznyelő általában akkor alakul ki, amikor a felszín alatti talajrétegek – például vízmosás vagy üregképződés miatt – meggyengülnek, és már nem képesek megtartani az aszfalt súlyát.

Ilyen esetekben a felszín látszólag stabil marad, ám a mélyben üreg képződik. Amikor az már nem bírja tovább a terhelést, az út egyszerűen beszakad.

A helyi közbiztonsági hatóságok közleményben köszönték meg azoknak a járókelőknek a gyors segítségét, akik azonnal közbeléptek.

 Köszönjük mindenkinek, aki kezdeményezően lépett fel, és segített omahai polgártársainak

 – írták.

Korábban Magyarországon is történt hasonló eset, amikor váratlanul beszakadt az aszfalt.

Milyen geológiai folyamatok vezethetnek víznyelők kialakulásához?

 

 

