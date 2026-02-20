21 kilogramm arannyal támogatta a városi vízműveket a rejtélyes adományozó

2026. február 20-án Oszakában jelentették be, hogy egy magát felfedni nem kívánó adományozó összesen 21 kilogramm aranyrudat (megközelítőleg 3,6 millió dollár, ami 1,1 milliárd forintnak felel meg) juttatott el a városnak, kifejezetten a vízvezeték-hálózat felújítás támogatására. A hírt Jokojama Hidejuki polgármester ismertette sajtótájékoztatón, ahol hangsúlyozta: a felajánlás nemcsak anyagi, hanem erkölcsi értelemben is rendkívüli jelentőségű.

Vízvezeték-hálózat felújítása: aranyrudakkal segített egy rejtélyes adományozó Oszakában (A kép illusztráció!)

Fotó: Scottsdale Mint / Unsplash

Vízvezeték-hálózat felújítása aranyból

Oszaka víz- és szennyvízhálózata az elmúlt évtizedekben jelentősen elöregedett, ami egyre gyakoribb csőtöréseket és biztonsági kockázatokat okoz. A városi vízmű adatai szerint csak a 2024-es pénzügyi évben több mint 90 alkalommal kellett beavatkozni úttest alatti szivárgások miatt. A hálózat korszerűsítése azonban rendkívül költséges, ezért a mintegy 560 millió jen értékű aranyadomány komoly segítséget jelent.

A város közlése szerint a nemesfémeket már 2025 novemberében átvették, és azokat elsősorban a legkritikusabb szakaszok cseréjére fordítják majd. Ugyanez az adományozó korábban készpénzben is támogatta a vízművet, félmillió jen értékben.

Országos probléma, súlyos következményekkel

A japán média szerint országos szinten is komoly gondot jelent az infrastruktúra elöregedése: a vízvezetékek több mint 20 %százaléka már meghaladta a törvényben meghatározott élettartamot. Ennek következményeként egyre gyakrabban alakulnak ki víznyelők a városokban.

Egy tavalyi, Szaitama prefektúrában történt tragédia – amikor egy teherautó egy hatalmas víznyelőbe zuhant, a sofőr halálát okozva – különösen ráirányította a figyelmet a vízvezeték-hálózat felújításának halaszthatatlanságára. Bár a japán hatóságok tisztában vannak a veszéllyel, a költségvetési nehézségek sok helyen lassítják a szükséges munkálatokat.

Az oszakai eset így nemcsak egy rejtélyes jótevőről szól, hanem arról is, milyen kritikus szerepe van az infrastruktúra megújításának a nagyvárosok biztonságában.

További tartalmak:

Hihetetlen figyelmetlenség miatt került veszélybe egy kisebb vagyon Olaszországban. Az aranyrudak egy pillanatnyi tévedés miatt a szemétben végezték, ahonnan végül a hatóságok segítségével kerültek elő.