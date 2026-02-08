Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir tábornok ellen – friss hírek!

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint Vlagyimir Alekszejev elleni merénylet végrehajtóját Dubajban fogták el, majd nemzetközi együttműködés keretében Oroszországba szállították, ahol előzetes letartóztatásba került.
Ki követte el a Vlagyimir Alekszejev elleni merényletet?
Az FSZB tájékoztatása alapján a támadás közvetlen elkövetője a 1960-ban született Ljubomir Korba, orosz állampolgár, nyugdíjas korú férfi. A hatóságok szerint a gyanúsított közvetlenül a merénylet után elhagyta Oroszországot, és az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, ahol végül elfogták – írja a Lenta cikke.
A nyomozók közölték: Korba az Ukrán SZSZK területén született, a Ternopili régióban, később azonban orosz állampolgárságot kapott. Az elfogásról és a kiadatásról az FSZB videófelvételeket is közzétett.
Kik segítették a támadást?
A nyomozás során az FSZB és az orosz belügyminisztérium két segítőt azonosított. Vaszin Viktor (1959) Moszkvában került őrizetbe, míg Szerebricka Zinaida (1971) elhagyta az országot, és a hatóságok szerint jelenleg Ukrajnában tartózkodik.
Az ügyben eljáró hatóságok állítása szerint a merénylet előkészítését és végrehajtását ukrán titkosszolgálatok koordinálhatták. Az eljárás során több mint 15 igazságügyi szakértői vizsgálatot rendeltek el.
Hogyan élte túl az altábornagy a lövöldözést?
A támadás egy moszkvai lakóházban történt, ahol az elkövető legalább három lövést adott le. Alekszejev súlyos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán, majd amikor megpróbált ellenállni és elvenni a fegyvert, mellkasi lövés érte.
A hatóságok szerint az aktív védekezés döntő szerepet játszott abban, hogy életben maradt. Az altábornagyot életveszélyes állapotban szállították kórházba, később azonban magához tért, és az orvosok szerint már nincs közvetlen életveszélyben.
A Kreml megerősítette, hogy az esetről azonnal tájékoztatták Vlagyimir Putyin elnököt. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint az orosz katonai vezetők védelme kiemelt fontosságú, míg Szergej Lavrov külügyminiszter a történteket „terrortámadásként” értékelte, amely szerinte a tárgyalások megzavarását célozta.