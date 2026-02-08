Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir tábornok ellen – friss hírek!

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint Vlagyimir Alekszejev elleni merénylet végrehajtóját Dubajban fogták el, majd nemzetközi együttműködés keretében Oroszországba szállították, ahol előzetes letartóztatásba került.

Vlagyimir Alekszejev altábornagy túlélte a moszkvai fegyveres támadást, a hatóságok szerint az aktív ellenállás mentette meg az életét

Fotó: Twitter

Ki követte el a Vlagyimir Alekszejev elleni merényletet?

Az FSZB tájékoztatása alapján a támadás közvetlen elkövetője a 1960-ban született Ljubomir Korba, orosz állampolgár, nyugdíjas korú férfi. A hatóságok szerint a gyanúsított közvetlenül a merénylet után elhagyta Oroszországot, és az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, ahol végül elfogták – írja a Lenta cikke.

A nyomozók közölték: Korba az Ukrán SZSZK területén született, a Ternopili régióban, később azonban orosz állampolgárságot kapott. Az elfogásról és a kiadatásról az FSZB videófelvételeket is közzétett.

An assassination attempt has been reported in Moscow targeting Russian General Vladimir Alekseev, an aide to the Defense Minister.



The attacker allegedly shot him multiple times in the back inside an apartment lobby before fleeing.

Alekseev survived and was taken to the… pic.twitter.com/TcDUlqQhE7 — Camguarda 🔥 Unfiltered | Art & News (@Camguarda) February 8, 2026

Kik segítették a támadást?

A nyomozás során az FSZB és az orosz belügyminisztérium két segítőt azonosított. Vaszin Viktor (1959) Moszkvában került őrizetbe, míg Szerebricka Zinaida (1971) elhagyta az országot, és a hatóságok szerint jelenleg Ukrajnában tartózkodik.

Az ügyben eljáró hatóságok állítása szerint a merénylet előkészítését és végrehajtását ukrán titkosszolgálatok koordinálhatták. Az eljárás során több mint 15 igazságügyi szakértői vizsgálatot rendeltek el.

Hogyan élte túl az altábornagy a lövöldözést?

A támadás egy moszkvai lakóházban történt, ahol az elkövető legalább három lövést adott le. Alekszejev súlyos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán, majd amikor megpróbált ellenállni és elvenni a fegyvert, mellkasi lövés érte.

A hatóságok szerint az aktív védekezés döntő szerepet játszott abban, hogy életben maradt. Az altábornagyot életveszélyes állapotban szállították kórházba, később azonban magához tért, és az orvosok szerint már nincs közvetlen életveszélyben.

A Kreml megerősítette, hogy az esetről azonnal tájékoztatták Vlagyimir Putyin elnököt. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint az orosz katonai vezetők védelme kiemelt fontosságú, míg Szergej Lavrov külügyminiszter a történteket „terrortámadásként” értékelte, amely szerinte a tárgyalások megzavarását célozta.