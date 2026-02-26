Hamu és füst borítja a szigetet, egy héten belül másodszor is kitört a vulkán

Kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigetekhez tartozó Negros szigeten csütörtökön. Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik. Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb „robbanásszerű kitörés” is várható.

Kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigeteken – Fotó: FRANCIS FABIANIA / Canlaon City Public Information

Megfigyelés alatt a Kanlaon vulkán

Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát. Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki – ismertette John De Asis, a helyi mentőszolgálatok szóvivője.

