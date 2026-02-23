Pornónézés közben figyelhetik – hozzáférhetnek a webkameránkhoz?

A kiberbiztonsági kutatók szerint a most terjedő kártevő nemcsak adatlopásra képes, hanem konkrétan webkamera-megfigyelés céljából is aktiválódhat, ha a fertőzött böngésző erotikus tartalmat észlel. A rosszindulatú program kulcsszavak – például „szex” vagy „pornó” – alapján azonosítja a weboldalt, majd azonnal képernyőképet készít, és rögzíti a kamera képét is – írja a TechBook.

A webkamera megfigyelés veszélye miatt érdemes fizikailag is letakarni a kamerát, hogy elkerülje a zsarolást és az illetéktelen felvételeket

Webkamera megfigyelés pornóoldalakon — hogyan működik a zsaroló módszer?

A jelentések szerint a malware egy nyílt forráskódú programra, a Stealerium nevű információhalász programra épül.

A kártevő böngészőadatokat, banki információkat, sütiket, bejelentkezési adatokat, e-mail adatokat, rendszerinformációkat és akár billentyűleütéseket is képes begyűjteni.

A webkamera megfigyelés pornóoldalakon különösen veszélyes lehet, mivel a készített felvételeket később zsarolásra használhatják fel. A megszerzett adatokat Discordon, Telegramon, SMTP-n vagy különböző fájlmegosztó szolgáltatásokon keresztül továbbíthatják.

A szakértők szerint az ilyen jellegű adatlopó vírus elsősorban adathalász e-maileken keresztül terjed. A támadók sürgős banki vagy jogi ügyre hivatkozva próbálják rávenni az áldozatokat a melléklet megnyitására vagy egy fertőzött linkre kattintásra.

Fedje le a webkameráját, amikor nem használja!

Soha ne kattintson ismeretlen feladótól érkező e-mailekre!

Használjon naprakész vírusirtót és böngészővédelmet!

Ne mentse el böngészőben a banki vagy fontos bejelentkezési adatokat!

A szakértők szerint már egyetlen rossz kattintás is elegendő lehet a teljes adatlopáshoz.

