Tíz döbbenetes tény a Westminster-apátságról, amit kevesen ismernek

A Westminster-apátság ma is az Egyesült Királyság egyik legismertebb történelmi épülete, amely évente több mint egymillió látogatót fogad. Az UNESCO világörökségi helyszín nemcsak vallási központ, hanem a brit monarchia egyik legfontosabb jelképe is - tájékoztat a Guide London.

A Westminster-apátság 1066 óta a brit koronázások központja

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

10 érdekesség a Westminster-apátságról

1. Már a 10. században állt itt templom

A Westminster-apátság története jóval a normann hódítás előtt kezdődött. A helyszínen 960 körül bencés szerzetesek alapítottak monostort, amely gyorsan az angolszász királyság egyik fontos vallási központjává vált. A kolostorban kialakított napi istentiszteleti rend több mint ezer éve, megszakítás nélkül fennmaradt.

A középkori szerzetesi közösség nemcsak vallási, hanem kulturális szerepet is betöltött: könyvmásolással és oktatással is foglalkoztak.

2. A mai épület 1245-ben kezdett formát ölteni

III. Henrik király 1245-ben döntött úgy, hogy az addigi templom helyén egy nagyszabású, gótikus stílusú székesegyházat emel. Célja az volt, hogy méltó szentélyt építsen Hitvalló Eduárd király számára, akinek sírja ma is az apátság központi eleme. Az új épület francia hatásokat tükröző, magasba törő gótikus formáival korszakos jelentőségű lett Angliában. A templom mai arculatát alapvetően ez a 13. századi átépítés határozza meg.

3. Nem „átlagos” anglikán templom

A Westminster-apátság hivatalos neve Collegiate Church of St Peter at Westminster, és különleges jogállással rendelkezik. 1560 körül I. Erzsébet királynő „Royal Peculiar” státuszt adott az intézménynek. Ez azt jelenti, hogy az apátság nem a canterburyi érsek alá tartozik, hanem közvetlenül a mindenkori uralkodó felügyelete alatt áll. Ez a kivételes helyzet ma is érvényben van, ami egyedülállóvá teszi az anglikán egyházon belül.

4. 1066 óta itt koronázzák a brit uralkodókat

1066 karácsonyán Hódító Vilmost itt koronázták meg Anglia királyává, és ezzel hagyomány teremtődött. Azóta minden angol, majd brit uralkodó koronázása a Westminster-apátságban zajlott, összesen 39 alkalommal. A ceremónia központi eleme a Koronázási Szék, amelyet a 13. század végén készítettek, és amely alatt évszázadokon át a Skót Koronázási Kő is helyet kapott.