Kevesen tudják, min ment keresztül valójában Whitney Houston – 14 éve hunyt el a popikon

Whitney Elizabeth Houston 1963-ban született Newarkban, New Jersey államban, felmenői közül többen is ismert énekesek voltak. Édesanyja, Cissy Houston neves gospelénekes volt, keresztanyja pedig nem más, mint Aretha Franklin, akit világszerte ismeretek a zenerajongók. A Wikipedián megjelent életrajz szerint a fiatal Whitney Houston a templomi kórusban tanulta meg az éneklés alapjait, és már tinédzserként feltűnést keltett rendkívüli hangterjedelmével.

Whitney Houston 1986-ban, 23 évesen

Fotó: Christian Rose / Roger-Viollet /AFP

Whitney Houston nemcsak a színpadon, a filmvásznon is ragyogott

Mielőtt világhírű énekesnő lett volna, modellként is dolgozott, ezzel is áttörve az afroamerikai előadók előtt álló korlátokat a nyolcvanas években. Whitney Houston debütáló albuma, a Whitney Houston 1985-ben jelent meg, és azonnal világszenzáció lett. Ő lett az első előadó, akinek egymást követő kislemezei sorra vezették a Billboard-listát.

Pályafutása során több mint 200 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb női előadójává vált.

Filmes karrierje is emlékezetes maradt: a Több mint testőr című film és az abból származó I Will Always Love You minden idők egyik legikonikusabb szerelmes dala lett.

Whitney Houston a Több mint testőr című filmben, 1992-ben

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Ő maga volt a saját ördöge

A szakmai sikerek mögött azonban súlyos személyes problémák húzódtak meg. Houston házassága a szintén énekesként világhírű Bobby Brownnal viharos volt, és az énekesnő egyre gyakrabban került a címlapokra kábítószer-használata és egészségügyi problémái miatt.

Senki sem kényszerít rá semmire, amit nem akarok, a legnagyobb ördög én magam vagyok. Vagy a legjobb barátom, vagy a legnagyobb ellenségem. És ezzel nekem kell szembenéznem”

— mondta Whitney Houston egy 2002-es interjúban, amikor a függőségéről és belső küzdelmeiről beszélt.

Halála után a Los Angeles megyei halottkém jelentése megállapította, hogy fulladásos balesetben vesztette életét, de szívbetegsége és kábítószer-használat is hozzájárult a tragédiához. Az énekesnőt a fürdőkádban találták holtan.

Whitney Houston a halála előtt három évvel, 2009-ben

Fotó: Kevork Djansezian/Getty Images

A mai napig világsztárokat inspirál

Whitney Houston hatása a mai napig érezhető. Olyan előadók hivatkoznak rá inspirációként, mint Beyoncé, Mariah Carey, Alicia Keys vagy Jennifer Hudson. Hangját, technikáját és előadásmódját zeneakadémiákon elemzik, dalai pedig generációkon átívelően élnek tovább.