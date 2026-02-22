Elhunyt a legendás Grammy-jelölt zenész

75 éves korában meghalt Willie Colón, a salsa ikonja. A Grammy-jelölt zenész, trombitás, énekes és társadalmi aktivista több évtizeden át formálta a salsa műfaját, miközben a társadalmi problémákat is zenéjén keresztül tárgyalta – írja a Page Six.

Elhunyt Willie Colón, a salsa ikonja

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

A New York Bronx kerületében született Colón már fiatalon a tradicionális puerto rico-i zenével és a latin-amerikai ritmusokkal ismerkedett. Tizenévesen csatlakozott a legendás Fania Recordshoz, ahol a jazz, funk és rock elemeit a kubai son, mambo és guaracha ritmusaival ötvözve teremtette meg a városi salsa hangzását.

Több mint 40 albumot jelentetett meg, köztük a Rubén Bladesszel közös „Siembra” lemezt, amely minden idők egyik legtöbbet eladott salsa albuma lett.

Colón zenéje nemcsak szórakoztatott, hanem közösségi és politikai témákat is reflektorfénybe helyezett. Részt vett polgárjogi mozgalmakban, tanácsadóként dolgozott New York polgármestereinek, és emellett filmekben és televíziós sorozatokban is szerepelt. Felesége és négy fia gyászolja az ikonikus művészt, aki örökre beírta nevét a salsa történetébe.

