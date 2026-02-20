Már múzeumban mutogatják a YouTube legendás videóját

A YouTube első videója a londoni Victoria and Albert Museum tárlatán kapott helyet. A bemutató a videómegosztó oldal indulásának korszakát idézi fel a látogatók számára – számolt be a CNN.

Múzeumban is kiállították a YouTube első videóját (illusztráció) Fotó: Zulfugar Karimov/pexels

A YouTube első videója már múzeumban is megtekinthető

A londoni Victoria and Albert Museum (V&A) kiállításán a látogatók a platform egykori kinézetének rekonstruált változatát is megtekinthetik. A múzeum szakemberei másfél éven át dolgoztak azon, hogy a 2005-ös YouTube-oldal élményét hűen újraalkossák.

A tárlaton látható a legelső feltöltés, a „Me at the zoo” című híres videó is. A rövid felvétel a videómegosztó oldal indulásának pillanatát idézi fel.

Ki töltötte fel az első YouTube videót?

A platform társalapítója, Jawed Karim töltötte fel az első videót 2005 áprilisában. A mindössze 19 másodperces felvételen a San Diegó-i állatkertben beszél az elefántokról.

A „Me at the zoo” azóta több százmillió megtekintést ért el, és a platform történetének meghatározó része lett. A

bemutatott anyag nem csupán egy régi YouTube csatorna tartalma, hanem a kezdetek dokumentuma.

Egy korszak kezdete a videómegosztó oldalon

Neal Mohan szerint a kiállítás nem csupán egy korai felvételt mutat be, hanem egy korszak kezdetét idézi fel. Corinna Gardner úgy véli, ez a pillanat jól szemlélteti, miként változtatta meg az internet a mindennapokat.

Ön tudta? Ez volt az első videó, amit feltöltöttek a YouTube-ra:

