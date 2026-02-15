A Z generáció lemond a szexről – de mire cserélik? Meg fogsz lepődni

A Z generáció – vagyis az 1997 és 2012 között születettek – láthatóan új irányt szabnak az intimitás és a párkapcsolati prioritások terén. Egy 2000 fős EduBirdie-felmérés szerint a megkérdezettek 67 százaléka inkább egy nyugodt éjszakai alvást választana, mint egy szenvedélyes együttlétet – írja a NewYorkPost.

A Z generáció számára ma már az alvás, az önfejlesztés és a mentális egyensúly sokszor fontosabb, mint a bulizás vagy az alkalmi kapcsolatok Fotó:Illusztráció/Unplash

Nem csak az alvás élvez elsőbbséget. A kutatás szerint:

64% a stabil munkahely megtartását tartja fontosabbnak

59% a személyes sikerre és önfejlesztésre koncentrál

50% az egészséges barátságok fenntartását helyezi előtérbe

46% inkább egy kis énidőt választana a szex helyett

Z generáció és a tudatos intimitás

A szakértők szerint a Z generáció sokkal tudatosabb intimitás terén, mint az idősebb korosztályok. A felmérésből kiderült, hogy 82% ragaszkodik a határok megbeszéléséhez az együttlét előtt, míg 92% magabiztosan képes nemet mondani az ágyban.

Ez a fajta tudatos párkapcsolati hozzáállás részben abból is fakadhat, hogy a fiatalok a közösségi média hatására folyamatosan irreális elvárásokkal találkoznak.

Dr. Debra Soh szexuális idegtudós szerint a közösségi platformok az „elérhetetlen ideálok” illúzióját erősítik. A férfiak gyakran azt hiszik, hogy influenszerekkel randizhatnak, míg a nők egy része csak a „tökéletes férfit” tartja elfogadhatónak – magas, gazdag és hibátlan külsővel.

Kevesebb szex, több önismeret?

Bár sokan azt gondolják, hogy a fiatalok prűdebbek lettek, a számok árnyaltabb képet mutatnak.

37% már kísérletezett szexuálisan

29% vállalta a nyilvános helyen történő együttlétet

23% munka közben is szextel

Ugyanakkor egyre többen fordulnak az önismeret és mentális egészség irányába. A self-care trend fiatalok körében ma már nem csupán divat, hanem tudatos életstratégia. Netflix, énidő, stabil karrierépítés – ezek a fogalmak gyakrabban kerülnek elő, mint az alkalmi kalandok.

Egyes fiatal nők pedig tudatos önmegtartóztatást választanak, mert úgy érzik, az alkalmi kapcsolatok kultúrája inkább a férfiaknak kedvez. A fiatal nők körében terjedő tudatos önmegtartóztatás egyre erősebb jelenség, amelyben sokan a mélyebb érzelmi kötődést és a hosszú távú párkapcsolatot részesítik előnyben az egyszeri, elköteleződés nélküli együttlétek helyett.