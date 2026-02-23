Ennek a reggelinek már két nap után látványos hatása van az egészségre

Már két napig tartó zabpehelyfogyasztás is meglepő hatással lehet a szív egészségére egy friss német kutatás szerint. A vizsgálat szerint már rövid távon is jelentősen csökkenhet a „rossz” koleszterin szintje, miközben a résztvevők testsúlya és vérnyomása is javult – írja a Fox News.

A zabpehely a szív egészségére és az emésztésre is jó hatással van – Fotó: Unsplash

Miért egészséges a zabpehely fogyasztása?

A Bonn Egyetem kutatói 32 metabolikus szindrómában szenvedő felnőttet vizsgáltak, akik két napon keresztül szinte kizárólag zabpelyhet fogyasztottak, napi háromszor 300 grammot, gyümölcs vagy zöldség kíséretében. A kontrollcsoport kalóriacsökkentett étrendet követett, de nem evett zabot.

Az eredmények szerint a zabot fogyasztók LDL-koleszterin szintje 10%-kal csökkent, és a hatás hat hétig megmaradt.

„Ez jelentős csökkenés, bár nem teljesen összehasonlítható a gyógyszerek hatásával” – mondta a kutatás vezetője, Marie-Christine Simon.

Miért jó a zabpehely a szívnek és az emésztésnek?

A zab prebiotikus rostot tartalmaz, amely táplálja a hasznos bélbaktériumokat. Ezek a baktériumok a rost fermentációja során olyan vegyületeket termelnek, amelyek segítik a koleszterinszint csökkentését és támogatják az emésztést. Emellett a zab teljes kiőrlésű gabona, alacsony telített zsírtartalommal, magas rost- és növényi fehérjetartalommal, így ideális választás egy szívbarát étrendhez.

Hogyan fogyasszuk a zabpelyhet okosan?

Bár a zab egészséges, cukorbetegeknek és prediabetikusoknak érdemes odafigyelniük a mennyiségre, mivel magas szénhidráttartalmú.A szakértők ezért a hengerelt zabot javasolják, alacsony glikémiás édesítővel vagy gyümölccsel. A fehérjét chia vagy lenmag, fehérjepor vagy görög joghurt hozzáadásával pótolhatjuk, így kiegyensúlyozott, egészséges reggeli készíthető.

