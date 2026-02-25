Volodimir Zelenszkij sajtótájékoztatón reagált az Orosz Külső Hírszerző Szolgálat állításaira, amelyek szerint Franciaország és Egyesült Királyság atomfegyvert adna Ukrajnának.

Zelenszkij reagált a párizsi és londoni tervre Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

Zelenszkij megszólalt a nukleáris botrány ügyében

Az orosz hírszerzés azt közölte, hogy Párizs és London állítólag úgy próbálná átadni a nukleáris eszközt, mintha azt Ukrajna saját maga fejlesztette volna ki.

Zelenszkij az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint politikai nyomásgyakorlásnak nevezte a vádakat. Úgy fogalmazott, az állítások a nemzetközi és háromoldalú tárgyalások előkészítését szolgálhatják, valamint reakciót jelentenek az Európában zajló vitákra egy esetleges „nukleáris pajzs” létrehozásáról.

Ukrajnának nincs atomfegyvere. Tudják, milyen körülmények között volt, és hogyan mondtunk le róla

– jelentette ki.

Korábban az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova arról beszélt, hogy Ukrajna katonai téren még rendelkezik bizonyos korlátokkal, amelyek eltűnhetnek, ha atomfegyverhez jutna. Szerinte a nyugati országok nem mérik fel, milyen következményekkel járna egy ilyen lépés.