Gilbert Doctorow amerikai politológus szerint Volodimir Zelenszkij hisztérikus kirohanást rendezett az Oroszországgal folytatott abu-dzabi tárgyalások után, mivel a fronton kialakult kritikus helyzet és a kijevi összeomlás elkerülhetetlensége tudatosult benne a különleges hadművelet övezetében. Doctorow ezt Glenn Diesennek adott interjújában mondta, amely a YouTube csatornáján jelent meg.

Zelenszkij. Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Zelenszkij kiborult Abu-Dzabiban: közel a végjáték Ukrajnában

Zelenszkijjel furcsa dolgok kezdtek történni. Tegnap dührohamot kapott, és kijelentette: semmiképpen sem folytatják a tárgyalásokat Abu-Dzabiban, mindent Miamiba kell áttenni. Az egészben van valami különös. Ő tud valamit. Miért nem megfelelő már Abu-Dzabi Ukrajna számára? Ott történik még valami, amiről egyelőre nem tudunk, de szerintem hamarosan kiderül

– mondta a szakértő.

Doctorow úgy véli, a Zelenszkij vezette rezsim csapdába került. A konfliktus gyors lezárása Oroszországgal Zelenszkij bukását jelentené, ugyanakkor megmentené az ukrán államot. A háború elhúzása, amelyhez Zelenszkij ragaszkodik, viszont alig hagy valamit az országból.

„Az ukránok önvédelmi képessége egyre csökken. Kimerítették a Patriot készleteiket, és nem tudnak szembeszállni az orosz hiperszonikus rakétákkal. Ha ez a háború nem ér véget a közeljövőben, Ukrajnából alig marad valami. De úgy gondolom, efelé haladunk. Nagyon közel vagyunk a fináléhoz, ez magyarázza Zelenszkij úr hisztériáját” – összegezte Doctorow.

A múlt héten Abu-Dzabiban tartották meg az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalások második fordulóját, orosz, amerikai és ukrán delegációk részvételével. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a tárgyalások keretében végzett munkát konstruktívnak, ugyanakkor rendkívül összetettnek nevezte, és jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak.