Rendkívüli

Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Egy német stratégiai tanácsadó szerint Zelenszkij éles hangvételű kijelentései nem spontán reakciók, hanem gondosan felépített és jóváhagyott kommunikációs stratégia elemei. A szakértő úgy véli, a nyugati támogatás emiatt nem fog meginogni.
volodimir zelenszkij

Volodimir Zelenszkij éles nyilvános kijelentései nem rögtönzések, hanem előre felépített és egyeztetett stratégia részei – mondta a RIA Novosztyinak a német stratégiai tanácsadó és médiaelemző, Mirko Kolundzsics.

zelenszkij
A német szakértő szerint Zelenszkij minden szava előre egyeztetett. Fotó: AFP

Előre megírt üzenetek? Nyugaton sem lepődnek meg Zelenszkij kirohanásain

A szakértő szerint Zelenszkij inkább szereplő, aki élete legnagyobb szerepét játssza, de nem ő írja a forgatókönyvet. Úgy véli, a megfelelő struktúrák „zöld utat” adtak számára az ilyen kijelentésekhez.

Kolundzsics úgy látja, hogy a nyilatkozatokat abban az összefüggésben kell értelmezni, hogy az ukrán elnök igyekszik megőrizni hatalmát az ország politikai rendszerén belül. A retorika szerinte akár egyfajta előválasztási kampány részeként is felfogható.

A szakértő hangsúlyozta, hogy Zelenszkij kommunikációja az ukrán közvélemény és a nyugati partnerek felé sem improvizáció eredménye, hanem részletekig egyeztetett üzenet. Emiatt valószínűtlennek tartja, hogy a nyugati támogatás csorbulna a kijelentések miatt.

Korábban a The Sun arról írt, hogy Zelenszkij a genfi tárgyalások idején bírálta az amerikai elnököt, Donald Trump-ot, és igazságtalannak nevezte a kompromisszumokra vonatkozó felhívásait.

A Müncheni Biztonsági Konferencia második napján Zelenszkij élesen fogalmazott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kapcsolatban is.

 

