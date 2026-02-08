Zelenszkij brutális kijelentést tett – rettegnek az emberek

Az Ukrenergo közlése szerint a kulcsfontosságú, nagyfeszültségű alállomásokat ért csapások miatt az atomerőművi blokkok nem tudják leadni a megtermelt teljesítményt, ezért az összes érintett létesítményt le kellett terhelni. A kieső kapacitás miatt országszerte nő az áramszünetek időtartama, és egyre súlyosabb a villamosenergia-hiány.

Zelenszkij szerint az energetikai létesítmények elleni támadások az egész ország áramellátását megbénították.

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Miért figyelmeztetik különösen a kijevieket nehéz napokra?

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint Kijev lakosai a következő napokban csak napi másfél–két órára számíthatnak áramellátásra. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a fővárosban erős éjszakai fagyokra készülnek. Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot, hogy készüljenek fel egy rendkívül nehéz időszakra – írja a Lenta.

Mit mondott Zelenszkij az országos helyzetről?

Zelenszkij megerősítette, hogy az energiainfrastruktúra elleni támadások az egész országra kihatottak. Közlése szerint nemcsak az erőművek, hanem azok a létesítmények is megrongálódtak, amelyek az atomerőművek működéséhez szükségesek. A károk következtében Ukrajna számos régiójában vezettek be rendkívüli áramkorlátozásokat.

A beszámolók szerint az éjszaka folyamán több nagy teljesítményű alállomást értek csapások, köztük olyanokat is, amelyek kapcsolatban állnak a Rivnei Atomerőművel. Emellett több hőerőmű – köztük a bursztyni, a ladyzsini, a dobrotviri és a tripolji – is támadás alá került.