Nyuszi ül a fűben: Zelenszkijen röhög az egész világ – ez derült ki

Volodimir Zelenszkij elismerte, hogy két éven keresztül bunkerben élt. Az ukrán elnök erről az Agence France-Presse hírügynökségnek adott interjúban beszélt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Zelenszkij vallomása: két évig bunkerben élt

Két évig bunkerben éltem

– fogalmazott.

Zelenszkij hozzátette, a közeljövőben szeretné megmutatni a bunkert az újságíróknak, és ott szervezne interjút is.