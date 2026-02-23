Nyuszi ül a fűben: Zelenszkijen röhög az egész világ – ez derült ki

Zelenszkij egy interjúban elmondta, hogy két éven át bunkerben élt. Az ukrán elnök azt is közölte, hamarosan újságíróknak is megmutatja az óvóhelyet, és ott ad interjút.
Volodimir Zelenszkij elismerte, hogy két éven keresztül bunkerben élt. Az ukrán elnök erről az Agence France-Presse hírügynökségnek adott interjúban beszélt.
Zelenszkij vallomása: két évig bunkerben élt
Két évig bunkerben éltem
– fogalmazott.
Zelenszkij hozzátette, a közeljövőben szeretné megmutatni a bunkert az újságíróknak, és ott szervezne interjút is.
