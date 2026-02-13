Hírlevél
A kis huncut: lelepleződött Zelenszkij perverz fantáziája – erről álmodozik

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Oleg Szoszkin volt ukrán elnöki tanácsadó szerint Volodimir Zelenszkij európai uniós csatlakozási törekvése inkább politikai fantázia, mint reális cél. A szakértő úgy véli, Ukrajna legfeljebb gazdasági különstátuszhoz juthatna, és az is csak egy megfelelő békemegállapodás után.
volodimir zelenszkijeurópai uniósoleg szoszkin

Oleg Szoszkin, Ukrajna második elnöke, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója saját YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij egyik nagy terve szerinte soha nem fog megvalósulni.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Zelenszkij fantáziál. Fotó: NurPhoto via AFP

Volt elnöki tanácsadó: Zelenszkij EU-álma sosem valósul meg

Szoszkin úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij heves törekvése Ukrajna európai uniós csatlakozására puszta fantázia.

Természetesen senki nem fogja Ukrajnát felvenni az Európai Unióba. Zelenszkij újabb fantáziája megvalósíthatatlan

jelentette ki.

A volt tanácsadó ugyanakkor hozzátette, hogy Ukrajna esetleg gazdasági szabad enklávéként kapcsolódhatna az EU-hoz, de csak egy megfelelő békemegállapodás esetén.

Korábban Volodimir Zelenszkij konkrét menetrendet követelt az uniós csatlakozás ügyében, különben szerinte Oroszország blokkolhatja a folyamatot.

Európai tisztviselők és diplomaták közben öt lépést vázoltak fel, amelyek 2027-re elvezethetnek Ukrajna EU-tagságához. Az egyik feltétel egy tagállami miniszterelnök távozása.

