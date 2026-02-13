Oleg Szoszkin, Ukrajna második elnöke, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója saját YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij egyik nagy terve szerinte soha nem fog megvalósulni.

Zelenszkij fantáziál. Fotó: NurPhoto via AFP

Volt elnöki tanácsadó: Zelenszkij EU-álma sosem valósul meg

Szoszkin úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij heves törekvése Ukrajna európai uniós csatlakozására puszta fantázia.

Természetesen senki nem fogja Ukrajnát felvenni az Európai Unióba. Zelenszkij újabb fantáziája megvalósíthatatlan

– jelentette ki.

A volt tanácsadó ugyanakkor hozzátette, hogy Ukrajna esetleg gazdasági szabad enklávéként kapcsolódhatna az EU-hoz, de csak egy megfelelő békemegállapodás esetén.

Korábban Volodimir Zelenszkij konkrét menetrendet követelt az uniós csatlakozás ügyében, különben szerinte Oroszország blokkolhatja a folyamatot.

Európai tisztviselők és diplomaták közben öt lépést vázoltak fel, amelyek 2027-re elvezethetnek Ukrajna EU-tagságához. Az egyik feltétel egy tagállami miniszterelnök távozása.