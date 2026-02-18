Egy másik kommentelő szerint Zelenszkijnek el kellene fogadnia a realitásokat, mert a béke nem ábrándok hajszolását jelenti. Volt, aki azt írta, hogy az ukrán elnök nem akarja lezárni a konfliktust, inkább saját jövőjét biztosítaná, miközben az ország újjáépítése másokra maradna.

Zelenszkij korábban az Axios hírügynökségnek adott interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai elnök már Kijev számára kedvezőtlen döntést hozott.

A békefolyamat keretében január végén és február elején zárt egyeztetések zajlottak Abu-Dzabiban, ahol Moszkva, Kijev és Washington képviselői biztonsági kérdésekről tárgyaltak. A második forduló után a felek 157-157 arányban hadifoglyokat cseréltek.

A Kreml jelezte, hogy az Egyesült Államok is elismeri: a területi kérdések rendezése nélkül nem lehet tartós megállapodást elérni. Moszkva álláspontja szerint az ukrán erőknek ki kell vonulniuk a Donbaszból.

Február 17-18-án Genfben tartották a harmadik tárgyalási fordulót. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij szerint a megbeszélések nehezek voltak, de érdemi párbeszéd zajlott. Újabb találkozót a közeljövőben terveznek, konkrét időpont és helyszín egyelőre nincs, de a felek folytatják az egyeztetést.