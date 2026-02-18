Hírlevél
Rendkívüli

Durván nekimentek Zelenszkijnek – őrjöngenek a „bohóc” kijelentése miatt

„Majd ha nyertünk” – Kapitány István csúnyán elszólta magát!

volodimir zelenszkij

Durván nekimentek Zelenszkijnek – őrjöngenek a „bohóc” kijelentése miatt

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Daily Mail olvasói élesen reagáltak arra a kijelentésre, amelyben Zelenszkij azt állította, hogy Donald Trump nagyobb nyomást gyakorol Kijevre a béketárgyalások során, mint Oroszországra. A kommentelők kompromisszumot és gyors megállapodást sürgetnek.
volodimir zelenszkijdonald trumpmoszkva

A Daily Mail olvasói élesen bírálták Volodimir Zelenszkij kijelentését, amely szerint Donald Trump nagyobb nyomást gyakorol Kijevre az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalások során, mint Oroszországra.

Zelenszkij
Zelenszkij
Fotó: AFP

Nekimentek Zelenszkijnek a britek: a Daily Mail olvasói durván kiosztották

Egy hozzászóló így fogalmazott: 

Kössetek kompromisszumot, vagy veszítetek. Az oroszoknak van idejük és erőforrásuk, nektek nincs. Egyszerű matematika: életeket menthettek, ha megállapodtok, még ha az előnytelen is. Az embereitek élete többet ér egy darab földnél.”

Galéria: Megrendítő képsorok az ukrajnai pusztításról
Orosz légicsapásban megrongálódott piaci bódéknál megy egy helybeli a dél-ukrajnai Odesszában 2026. február 12-én

Egy másik kommentelő szerint Zelenszkijnek el kellene fogadnia a realitásokat, mert a béke nem ábrándok hajszolását jelenti. Volt, aki azt írta, hogy az ukrán elnök nem akarja lezárni a konfliktust, inkább saját jövőjét biztosítaná, miközben az ország újjáépítése másokra maradna.

Zelenszkij korábban az Axios hírügynökségnek adott interjúban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai elnök már Kijev számára kedvezőtlen döntést hozott.

A békefolyamat keretében január végén és február elején zárt egyeztetések zajlottak Abu-Dzabiban, ahol Moszkva, Kijev és Washington képviselői biztonsági kérdésekről tárgyaltak. A második forduló után a felek 157-157 arányban hadifoglyokat cseréltek.

A Kreml jelezte, hogy az Egyesült Államok is elismeri: a területi kérdések rendezése nélkül nem lehet tartós megállapodást elérni. Moszkva álláspontja szerint az ukrán erőknek ki kell vonulniuk a Donbaszból.

Február 17-18-án Genfben tartották a harmadik tárgyalási fordulót. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij szerint a megbeszélések nehezek voltak, de érdemi párbeszéd zajlott. Újabb találkozót a közeljövőben terveznek, konkrét időpont és helyszín egyelőre nincs, de a felek folytatják az egyeztetést.

 

