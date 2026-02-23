Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

Volodimir Zelenszkijnek el kellett volna fogadnia Vlagyimir Putyin békemegállapodásra tett ajánlatát – jelentette ki a Megaupload és a Mega fájlmegosztó szolgáltatások alapítója, Kim Dotcom az X közösségi oldalon.

Zelenszkij rossz lóra tett. Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Kim Dotcom szerint Zelenszkij rossz lóra tett

Ezzel reagált Zelenszkij BBC-nek adott interjújára, amelyben az ukrán elnök azt mondta, Moszkva állítólag harmadik világháborút akar kirobbantani.

„El kellett volna fogadnod az alkut, amit Putyin ajánlott. Ehelyett Bidenre és Johnsonra hallgattál. Most nézz magadra” – fogalmazott keményen Dotcom.

You should have taken the offer Putin made you. Instead you listened to Biden and Johnson. Look at you now. You will never get on offer like that again. You gambled on Uncle Sam and you lost. — Kim Dotcom (@KimDotcom) February 23, 2026

A szakértő szerint Zelenszkij soha többé nem kap olyan kedvező ajánlatot, mint amilyet 2022-ben ajánlottak neki.

„Sam bácsira tettél, és vesztettél” – tette hozzá.

Béketárgyalások Ukrajnáról

Január végén és február elején Abu-Dzabiban zárt ajtók mögött egyeztetett egy biztonsági munkacsoport Moszkva, Kijev és Washington részvételével. A felek az Egyesült Államok által javasolt béketerv nyitott kérdéseit vitatták meg. A második forduló után Oroszország és Ukrajna 157 a 157 arányban hadifoglyokat cserélt.

A Kreml közlése szerint az Egyesült Államok elismerte, hogy a területi kérdés rendezése nélkül, az alaszkai csúcson egyeztetett képlet alapján, nem lehet tartós megállapodást elérni. Moszkva fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erők kivonuljanak a Donbaszból.

Február 17–18-án Genfben tartották a harmadik tárgyalási fordulót a békés rendezésről. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij szerint a megbeszélések nehezek, de üzletszerűek voltak. Hozzátette, hamarosan újabb találkozó következik.