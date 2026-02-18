Súlyos fordulat az ukrán korrupciós ügyben – elképesztő részletek

Az Szergej Széfir, Zelenszkij volt első asszisztense, Varsó repterén bukkant fel, írja a Strana.ua. A volt politikus és producer a NABU „Mindik-lemezek” néven ismert energetikai korrupciós vizsgálatában lehet a következő gyanúsított, miután korábban elfogták Herman Haluscsenko-t, Zelenszkij kabinetjéből.

Zelenszkij.

Fotó: AFP

Varsói reptéren fotózták a Zelenszkij közeli munkatársát

A történet szerint az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal több mint két évig lehallgatta a „Szolgáló Nép” párti Jurij Kiszelj képviselőt, ami Széfirt is komolyan aggasztotta. Széfir a „Kvartal 95” stúdió társalapítójaként és Zelenszkij közeli munkatársaként többször járt Kiszelj házában a lehallgatás idején.

Az NABU november 10-én közölte, hogy nagyszabású speciális műveletet hajt végre az energetikai szektorban, és közzétett fényképeket az elkobzott külföldi valutacsomagokról. A vizsgálat kiterjed az Energoatom állami vállalatra, valamint a Zelenszkij-szövetséges Timur Mindic-re, aki időközben elhagyta Ukrajnát.