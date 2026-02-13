Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február 13-án Németországba érkezett a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ám a repülőtéren nem fogadta őt a német vezetés egyetlen képviselője sem. A közzétett felvételeken csak Ukrajna berlini nagykövete és a nagykövetség munkatársai láthatók.
Volodimir Zelenszkij február 13-án Németországba érkezett, hogy részt vegyen a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén. A repülőtéren azonban a német vezetés részéről senki nem fogadta.
Diplomáciai üzenet? Német vezetők nélkül landolt Zelenszkij
A felvételeken az látható, hogy a repülőgép lépcsőjénél Ukrajna németországi nagykövete, Olekszij Makejev várja, valamint feltehetően az ukrán nagykövetség további munkatársai. Német kormányzati tisztségviselő vagy hivatalos fogadódelegáció nem szerepel a nyilvánosságra hozott videókon.
A Müncheni Biztonsági Konferencia az egyik legfontosabb nemzetközi fórum, ahol a védelempolitika, a külpolitika és a globális biztonság kérdéseit vitatják meg. A várakozások szerint az ukrajnai helyzet a tanácskozás egyik központi témája lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!