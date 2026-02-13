Volodimir Zelenszkij február 13-án Németországba érkezett, hogy részt vegyen a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén. A repülőtéren azonban a német vezetés részéről senki nem fogadta.

Zelenszkij

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Diplomáciai üzenet? Német vezetők nélkül landolt Zelenszkij

A felvételeken az látható, hogy a repülőgép lépcsőjénél Ukrajna németországi nagykövete, Olekszij Makejev várja, valamint feltehetően az ukrán nagykövetség további munkatársai. Német kormányzati tisztségviselő vagy hivatalos fogadódelegáció nem szerepel a nyilvánosságra hozott videókon.

A Müncheni Biztonsági Konferencia az egyik legfontosabb nemzetközi fórum, ahol a védelempolitika, a külpolitika és a globális biztonság kérdéseit vitatják meg. A várakozások szerint az ukrajnai helyzet a tanácskozás egyik központi témája lesz.