Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Kettős arca van

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök február 13-án Németországba érkezett a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ám a repülőtéren nem fogadta őt a német vezetés egyetlen képviselője sem. A közzétett felvételeken csak Ukrajna berlini nagykövete és a nagykövetség munkatársai láthatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijmüncheni biztonsági konferenciarepülőtér

Volodimir Zelenszkij február 13-án Németországba érkezett, hogy részt vegyen a Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén. A repülőtéren azonban a német vezetés részéről senki nem fogadta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel beszélget Brüsszelben
Zelenszkij
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Diplomáciai üzenet? Német vezetők nélkül landolt Zelenszkij

A felvételeken az látható, hogy a repülőgép lépcsőjénél Ukrajna németországi nagykövete, Olekszij Makejev várja, valamint feltehetően az ukrán nagykövetség további munkatársai. Német kormányzati tisztségviselő vagy hivatalos fogadódelegáció nem szerepel a nyilvánosságra hozott videókon.

A Müncheni Biztonsági Konferencia az egyik legfontosabb nemzetközi fórum, ahol a védelempolitika, a külpolitika és a globális biztonság kérdéseit vitatják meg. A várakozások szerint az ukrajnai helyzet a tanácskozás egyik központi témája lesz.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!