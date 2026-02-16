Volodimir Zelenszkij a müncheni konferencián úgy viselkedett, mint egy csavargó, akit beengedtek a házba melegedni, majd feltette a lábát az asztalra – jelentette ki Dmitrij Belik, az Állami Duma szevasztopoli képviselője a RIA Novosztyinak adott nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij Münchenben.

Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Orosz képviselő nekiment Zelenszkijnek München után

Zelenszkij kirohanásai az erkölcsi leépülését mutatják, és a legjobb bizonyítékai annak, mennyire nem adekvát

– hangsúlyozta a képviselő.

Belik szerint az ukrán vezető sérteget, gúnyolódik, és azt hiszi, hogy ez szellemes. Úgy véli, ilyen magatartással Zelenszkij nem számíthat komoly megállapodásokra a Nyugattal.

Korábban arról is beszámoltak, hogy az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas nem nevezett meg konkrét időpontot Ukrajna európai uniós csatlakozására Zelenszkij követelése után. Mint mondta, Kijevnek még számos feladatot kell teljesítenie ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává válhasson.