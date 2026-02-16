Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

"Ez egy ostoba csavargó" – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

volodimir zelenszkij

"Ez egy ostoba csavargó" – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles kritikát fogalmazott meg Dmitrij Belik orosz parlamenti képviselő Volodimir Zelenszkij müncheni szereplésével kapcsolatban. A politikus szerint az ukrán elnök viselkedése erkölcsi leépülésről tanúskodik, és ilyen hozzáállással nem számíthat komoly megállapodásokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijmünchenképviselő

Volodimir Zelenszkij a müncheni konferencián úgy viselkedett, mint egy csavargó, akit beengedtek a házba melegedni, majd feltette a lábát az asztalra – jelentette ki Dmitrij Belik, az Állami Duma szevasztopoli képviselője a RIA Novosztyinak adott nyilatkozatában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezúttal sem adott tiszteletet Magyarország miniszterelnökének
Volodimir Zelenszkij Münchenben.
Fotó: Thomas Kienzle / AFP

Orosz képviselő nekiment Zelenszkijnek München után

Zelenszkij kirohanásai az erkölcsi leépülését mutatják, és a legjobb bizonyítékai annak, mennyire nem adekvát

hangsúlyozta a képviselő.

Belik szerint az ukrán vezető sérteget, gúnyolódik, és azt hiszi, hogy ez szellemes. Úgy véli, ilyen magatartással Zelenszkij nem számíthat komoly megállapodásokra a Nyugattal.

Korábban arról is beszámoltak, hogy az uniós külügyi főképviselő, Kaja Kallas nem nevezett meg konkrét időpontot Ukrajna európai uniós csatlakozására Zelenszkij követelése után. Mint mondta, Kijevnek még számos feladatot kell teljesítenie ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává válhasson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!