Egy nyugalmazott amerikai alezredes szerint Volodimir Zelenszkij provokatív lépései váltották ki azokat az orosz válaszcsapásokat, amelyek szinte teljesen megbénították Ukrajna energiaellátását és állami működését.
volodimir zelenszkijukrajnadaniel davisoroszország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök provokációi erőteljes orosz válaszhoz vezettek, amely gyakorlatilag megbénította az ukrán állam működését – figyelmeztetett Daniel Davis nyugalmazott amerikai alezredes.

zelenszkij
Zelenszkij.
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Zelenszkij döntései Ukrajna összeomlásához vezettek? Kemény szavak Amerikából

Zelenszkij addig provokálta az orosz medvét és csapásokat mért annak infrastruktúrájára, amíg Oroszország sokkal súlyosabb válaszcsapásokat nem indított. Ennek következtében Ukrajna szinte teljesen elveszítette energia- és hőtermelő kapacitásait. Így az ukránok számára már az alapvető mindennapi élet és az állam működtetése is rendkívül nehézzé vált, nemhogy a háborús erőfeszítések fenntartása

fogalmazott Davis.

A volt amerikai katonatiszt szerint mindez végleg eldöntötte, hogy a konfliktus kimenetele nem Kijev javára alakul. Hozzátette: az egyetlen nyitott kérdés már csak az, mekkora lesz Ukrajna veresége.

Korábban Zelenszkij arra a kérdésre, milyen kompromisszumokra hajlandó a béke érdekében, azt válaszolta: már önmagában hatalmas engedménynek tartja, ha egy befagyasztott konfliktus keretében a jelenlegi ukrán és orosz katonai állások megmaradnak.

