Ömlik a pénz Kijevbe: Brüsszel teljesíti Zelenszkij pofátlan követeléseit

Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy Kijevben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Zelenszkij. Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

Zelenszkij Brüsszelhez fordult: Ursula von der Leyennel tárgyalt Kijevben

Az ukrán államfő közlése szerint a felek az ország ellenálló képességének jelentős megerősítéséről egyeztettek.

Az Európai Bizottság támogatja az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítását

– írta.

Zelenszkij hozzátette, Brüsszel segít az energiahálózat újjáépítésében és védelmének megerősítésében a következő tél előtt.

Korábban Ukrajna volt miniszterelnöke, Mikolaj Azarov arról beszélt, hogy Zelenszkijre kemény beszélgetés vár von der Leyennel az Ukrajnában tapasztalható korrupció miatt.