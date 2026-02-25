Ömlik a pénz Kijevbe: Brüsszel teljesíti Zelenszkij pofátlan követeléseit

Hírlevél
Zelenszkij bejelentette, hogy Ursula von der Leyennel az ukrán energiarendszer megerősítéséről egyeztetett Kijevben. Az Európai Bizottság támogatja az energetikai infrastruktúra helyreállítását és a tél előtti felkészülést.
volodimir zelenszkij

Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy Kijevben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

zelenszkij
Zelenszkij. Fotó: Henry NICHOLLS / AFP

Zelenszkij Brüsszelhez fordult: Ursula von der Leyennel tárgyalt Kijevben

Az ukrán államfő közlése szerint a felek az ország ellenálló képességének jelentős megerősítéséről egyeztettek. 

Az Európai Bizottság támogatja az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítását

írta.

Zelenszkij hozzátette, Brüsszel segít az energiahálózat újjáépítésében és védelmének megerősítésében a következő tél előtt.

Korábban Ukrajna volt miniszterelnöke, Mikolaj Azarov arról beszélt, hogy Zelenszkijre kemény beszélgetés vár von der Leyennel az Ukrajnában tapasztalható korrupció miatt.

 

