Ömlik a pénz Kijevbe: Brüsszel teljesíti Zelenszkij pofátlan követeléseit

Zelenszkij bejelentette, hogy Ursula von der Leyennel az ukrán energiarendszer megerősítéséről egyeztetett Kijevben. Az Európai Bizottság támogatja az energetikai infrastruktúra helyreállítását és a tél előtti felkészülést.
Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy Kijevben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Zelenszkij Brüsszelhez fordult: Ursula von der Leyennel tárgyalt Kijevben
Az ukrán államfő közlése szerint a felek az ország ellenálló képességének jelentős megerősítéséről egyeztettek.
Az Európai Bizottság támogatja az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítását
– írta.
Zelenszkij hozzátette, Brüsszel segít az energiahálózat újjáépítésében és védelmének megerősítésében a következő tél előtt.
Korábban Ukrajna volt miniszterelnöke, Mikolaj Azarov arról beszélt, hogy Zelenszkijre kemény beszélgetés vár von der Leyennel az Ukrajnában tapasztalható korrupció miatt.
