Oroszország és Ukrajna elnökének, Vlagyimir Putyinnak és Volodimir Zelenszkijnek a tárgyalásait Moszkvában kell megtartani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml hivatalos szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője - Zelenszkij provokál.

Fotó: AFP

Moszkva nyitott, Zelenszkij nemet mondott

Zelenszkij kapcsolatfelvételt javasol. Putyin azt mondta, hogy erre Moszkvában van lehetőség. Ez az álláspontunk változatlan, következetes

– mondta az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov külön hangsúlyozta Moszkva nyitottságát az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokra. Elmondása szerint bizonyos kérdésekben már sikerült közelebb kerülni a megoldáshoz, míg más területeken egyelőre nem született áttörés.

Egy nappal korábban Zelenszkij újságírók előtt elutasította Moszkva meghívását.

„Természetesen lehetetlen, hogy Moszkvában találkozzak Putyinnal. Ez olyan lenne, mintha Putyin Kijevben találkozna velem. Én is meghívhatom Kijevbe, jöjjön ide” – fogalmazott az ukrán elnök.