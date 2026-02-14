Volodimir Zelenszkij kijelentése Vlagyimir Putyin életkoráról „teljes mértékben sértő megnyilvánulás” – jelentette ki az Oroszországi Föderációs Tanács nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első alelnöke, Vlagyimir Dzsabarov. A szenátor a Lenta.ru portálnak nyilatkozva reagált arra, hogy az ukrán elnök szerint Putyinnak „kevés ideje maradt” megállapodást kötni, mivel ő fiatalabb nála.

Zelenszkij

Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

Moszkva szerint Zelenszkij átlépett egy határt

Olvastam ezt a teljesen sértő kijelentést. Még kommentálni sem tudom Zelenszkij szavait, azt az ostobaságot, amit beszél. Mit érdemel egy ilyen ember? Nincs joga tárgyalóasztalhoz ülni a mi elnökünkkel. Illegitim. Provokátor, koldus. Olyan ember, aki teljesen kompromittálta az ukrán elnöki tisztséget

– mondta Dzsabarov.

Hozzátette: „És még az életkorról beszél, arra hivatkozva, hogy fiatalabb? Nem az életkor számít, hanem az ész, ami Zelenszkijnél sajnos egyáltalán nincs meg. Ő a posztszovjet Ukrajna történetének legrosszabb elnöke.”

Korábban Zelenszkij élesen reagált Donald Trump amerikai elnök felhívására, amelyben gyorsabb békemegállapodást sürgetett. Az ukrán politikus szerint Putyinnak „kevés ideje maradt”, mert ő fiatalabb nála.

Zelenszkij azt is hozzátette, hogy Ukrajna számos kompromisszumot tett. „Putyin és barátai nincsenek börtönben. Ez a legnagyobb kompromisszum, amelyet a világ már megtett” – fogalmazott az ukrán elnök.