Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

zelenszkij

Újra akcióban a kis hisztikirály: most ezért verte ki a balhét Zelenszkij

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkij Telegram-üzenetében úgy fogalmazott, hogy a NATO-nak legitim célként kellene tekintenie az „Oresnyik” rakétakomplexumra. A kijelentés azután hangzott el, hogy Fehéroroszországban hadrendbe állították a rendszert.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zelenszkijoresnyiknato

Volodimir Zelenszkij Telegram-csatornáján kijelentette, hogy a NATO-nak legitim célként kellene kezelnie az „Oresnyik” rakétarendszert.

zelenszkij
Megint nyafog Zelenszkij – Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Fehérorosz telepítés után reagált Zelenszkij az „Oresnyikre”

Véleményem szerint a NATO-nak az »Oresnyikre« legitim célként kell tekintenie. Ukrajna értékelni fogja ezt a fenyegetést”

írta.

A kijelentés arra reagált, hogy Fehéroroszországban telepítették a rendszert. Alekszandr Lukasenko december 18-án közölte, hogy az „Oresnyik” már az országban van, és harci szolgálatba lép. Hozzátette, hogy legfeljebb tíz ilyen komplexumot helyeznek el.

Korábban Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország megkezdte az „Oresnyik” sorozatgyártását. A rendszer közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával rendelkezik, amely nem nukleáris, hiperszonikus felszereltségben is alkalmazható. Az első harci körülmények közötti tesztet 2024 novemberében hajtották végre.

Putyin szerint a fejlesztés válasz a NATO-országok agresszív lépéseire, különösen arra, hogy az ukrán erők amerikai és brit nagy hatótávolságú fegyvereket vetettek be Oroszország ellen.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!