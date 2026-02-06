Hírlevél
Sanyarú sors vár Zelenszkijre, ha véget ér a háború

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Rosszija Szegodnya és az RT főszerkesztője szerint az orosz jogrend alapján Vlagyimir Zelenszkij esetében az életfogytiglani szabadságvesztés jelenti a legsúlyosabb kiszabható büntetést.
Vlagyimir Zelenszkijre életfogytiglani börtön várhat, véli Margarita Szimonyan, a Rosszija Szegodnya nemzetközi médiacsoport és az RT televízió főszerkesztője.

Kemény ítéletet jósoltak Zelenszkijnek (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

Börtön az elnöki palota helyett? Moszkvában már Zelenszkij sorsáról beszélnek

Szimonyan a „60 perc” című műsorban, a Rosszija 1 csatorna adásában kijelentette: Zelenszkij sorsát az Oroszországi Föderáció Büntető Törvénykönyve határozza meg.

Az igazságos ítélet kereteit az orosz Büntető Törvénykönyv szabja meg. Halálbüntetés nincs, hiszen érvényben van a moratórium. Viszont létezik életfogytiglani szabadságvesztés

fogalmazott Szimonyan.

A médiaszemélyiség szavai szerint az orosz jogrend világos és egyértelmű választ ad arra, milyen büntetés járhat azoknak, akik súlyos bűncselekményeket követnek el az orosz állam és az orosz emberek ellen.

 

