Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel övön aluli ütése: elzárják az orosz földgázcsapokat

Jó, ha tudja!

Népszerű üzemanyag szűnik meg Magyarországon, ezek a kutak érintettek

volodimir zelenszkij

Valami történt! Zelenszkij meglepő nyilatkozatot tett

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kész a megállapodás az Egyesült Államokkal a kétoldalú biztonsági garanciákról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Telegramon, miután egyeztetett az orosz és az amerikai féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagjaival.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijegyesült államoktárgyalás

„Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt. Erre a találkozóra reményeink szerint már ezen a héten, szerdán és csütörtökön sor kerül. A mai megbeszélésen egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat" - írta bejegyzésében Zelenszkij.

Davos, 2026. január 22.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Zelenszkij Fotó: Gian Ehrenzeller / MTI/EPA/Keystone

Titkos tárgyalások után megszólalt Zelenszkij

Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel. „Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni. Úgy gondoljuk, hogy készen áll az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról megkötendő kétoldalú megállapodás, és számítunk az érdemi munka folytatására a helyreállítással és a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokon. Számítunk arra, hogy az amerikai fél továbbra is határozott lesz a párbeszéd feltételeinek biztosításában. Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések, amelyek gyakorlatilag múlt péntek éjjel léptek életbe, segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban és annak eredményességében. Meg kell állítani a háborút!" – szögezte le Zelenszkij.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!