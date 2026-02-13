Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Hírlevél
Rendkívüli

Alapjaiban változik meg Ukrajnában a lakásprivatizáció rendszere egy frissen aláírt törvény miatt. Zelenszkij jóváhagyta azt a jogszabályt, amely megszünteti az ingyenes lakásprivatizáció lehetőségét a legtöbb állampolgár számára.
A Zelenszkij által aláírt 12377-es törvény eltörli a szovjet időkből örökölt lakáskódexet, és gyökeresen átalakítja a lakáspolitikát. Korábban az állami vagy önkormányzati bérlakásban élők életük során egyszer, meghatározott alapterületig térítésmentesen tulajdonba vehették otthonukat. Ez a lehetőség most a lakosság túlnyomó részétől elvész –írja a Ctrna.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Zelenszkij döntése jelentősen átalakítja az ingyenes lakásprivatizáció rendszerét Ukrajnában
Fotó: NurPhoto via AFP

Mit jelent Zelenszkij döntése az ingyenes lakásprivatizációra?

Az új szabályozás szerint az ingyenes privatizáció joga csak egy szűk kör számára marad fenn: a katonák és családtagjaik, a rendvédelmi szervek dolgozói, a katasztrófavédelem munkatársai, valamint az árvák és a szülői felügyelet nélkül maradt gyermekek számára.

Mindenki más esetében legfeljebb kedvezményes áron történő vásárlás vagy – jövedelemtől és szociális helyzettől függően – bérleti díjkompenzáció jöhet szóba, akár 100 százalékig. Az eddigi automatikus, egyszeri ingyenes tulajdonszerzés lehetősége megszűnik.

Mi változik a szolgálati lakások esetében?

A törvény kimondja, hogy a szolgálati lakások ezentúl kizárólag ideiglenes jelleggel biztosíthatók, nem privatizálhatók, és a munkaviszony megszűnésével kötelezően el kell hagyni őket.

Ez sok olyan család számára jelenthet bizonytalanságot, akik korábban abban bíztak, hogy idővel tulajdonossá válhatnak.

Milyen további átalakításokat vezet be az új lakáspolitika?

A jogszabály a lakásügyi folyamatok digitalizációját és automatizációját is előírja. Létrejön egy szociális lakásokat kezelő rendszer, amelyben nonprofit szervezetek működtetik és adják bérbe az ilyen ingatlanokat.

A változtatás hosszú távon teljesen új alapokra helyezi az ukrán lakáspolitikát – rövid távon azonban sokak számára azt jelenti, hogy egy korábban biztosnak hitt lehetőség végleg elúszott.

 

