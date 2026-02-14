Hírlevél
volodimir zelenszkij

Zelenszkij elküldte melegebb éghajlatra Trumpot – totálisan megőrült az ukrán vezér

Volodimir Zelenszkij határozott hangon válaszolt Donald Trump felhívására, amelyben az amerikai elnök gyorsabb megállapodást sürgetett Oroszországgal. Az ukrán elnök szerint Kijev már számos kompromisszumot tett, miközben Moszkva is élesen bírálta Európa szerepét a tárgyalásokban.
volodimir zelenszkijdonald trumpkijev

Volodimir Zelenszkij élesen reagált Donald Trump amerikai elnök felszólítására, amelyben gyorsabb megállapodást sürgetett – írja a Strana című lap.

zelenszkij
Zelenszkij Trumppal keménykedik Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP

Zelenszkij visszaszólt Trumpnak

Vannak bizonyos jelzések az amerikai féltől, Trump elnöktől, azt mondják: most a kompromisszumok ideje van, lépéseket tehettek előre. Mi már számos kompromisszumot tettünk

– mondta Zelenszkij.

Trump pénteken kijelentette, hogy Zelenszkijnek nem szabad elszalasztania a lehetőséget egy Oroszországgal kötendő megállapodásra az ukrajnai rendezés ügyében. Hozzátette, ellenkező esetben Ukrajna „nagyszerű lehetőséget” veszíthet el.

Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Európa és Kijev megpróbálja „összezavarni” az amerikai tárgyalókat, hogy eltérítsék őket az Alaszkában elért megállapodásoktól.

 

