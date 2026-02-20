Hírlevél
Üvöltve toporzékol Zelenszkij, senki nem figyel a kis hisztikirályra

23 perce
Zelenszkij szerint Kijev valódi kompromisszumokra is kész a tárgyalásokon, de nem fogad el olyan megállapodást, amely Ukrajna függetlenségét és szuverenitását veszélyezteti. A Kreml közben a területi kérdés rendezését és a Donbaszból való kivonulást nevezi kulcsfeltételnek.
Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Kijev kész valódi kompromisszumokra a tárgyalási folyamatban, de nem Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának rovására. Az ukrán elnök erről saját Telegram-csatornáján írt.

Fotó: Michaela STACHE / AFP

Zelenszkij kemény feltételt szabott

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna már most is engedményekről beszél Oroszországgal, ami szerinte önmagában kompromisszumot jelent.

Korábban a The Wall Street Journal újságírója, Bojan Pancevski arról számolt be kijevi forrásokra hivatkozva, hogy Zelenszkij a müncheni biztonsági konferencia után három évre szóló hadműveleti terv kidolgozását rendelte el.

A Kreml álláspontja szerint tartós rendezés csak akkor lehetséges, ha sikerül megoldani a területi kérdést az alaszkai csúcson egyeztetett formula alapján. Moszkva fontos feltételként jelöli meg, hogy az ukrán fegyveres erők vonuljanak ki a Donbaszból.

 

