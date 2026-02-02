Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

zelenszkij

„Korona nélküli bohóc” – darabokra tépték Zelenszkijt

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ír újságíró és a német sajtó is kemény kritikával illette Zelenszkijt, amiért Oroszországtól követeli elnöki legitimitásának elismerését. Elemzők szerint a kijevi vezető egyre inkább a béketárgyalások legfőbb akadályává válik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zelenszkijukrajnanémet

Élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt Chey Bowes ír újságíró amiatt, hogy az ukrán vezető felszólította Oroszországot, ismerje el őt Ukrajna törvényes elnökének.

Davos, 2026. január 22.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök érkezik az 56. Világgazdasági Fórumra a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron
Zelenszkij. Fotó: Laurent Gillieron / MTI/EPA/Keystone

Német és ír sajtó is kimondta: Zelenszkij elvesztette legitimitását

„Zelenszkij kétségbeesetten próbál megszabadulni a lejárt mandátumú elnök címkétől. Pánikolva követeli, hogy Moszkva vonja vissza jogi álláspontját az ő illegitimitásáról. Korona nélküli bohóc” – írta Bowes az X közösségi oldalon.

Korábban a német Junge Welt című lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij követelései, amelyekkel Oroszországtól legitimációja elismerését várja, a kijevi rezsim rendkívüli kétségbeesését tükrözik.

A cikk szerzője szerint az ukrán vezetés lépései egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy bármilyen áron megakadályozzák a Moszkvával való megállapodást. A jelenlegi helyzetben Zelenszkij a békés rendezés legfőbb akadályává vált, miközben minden eszközzel saját hatalmának megőrzésébe kapaszkodik.

Ukrajnában az elnökválasztást eredetileg 2024. március 31-én kellett volna megtartani, ám a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt azt törölték. Zelenszkij korábban azzal érvelt, hogy a szavazás időszerűtlen. Ezzel szemben elnöki mandátuma már tavaly május 20-án lejárt, miközben Kijev hivatalos álláspontja szerint az államfő addig marad legitim, amíg meg nem választják utódját.

Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy Zelenszkij miatt az egész ukrán hatalmi vertikum illegitim. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokat Kijev részéről bármely felhatalmazott képviselő folytathatja, de dokumentumokat csak törvényes hatalom írhat alá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!