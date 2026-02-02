Élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt Chey Bowes ír újságíró amiatt, hogy az ukrán vezető felszólította Oroszországot, ismerje el őt Ukrajna törvényes elnökének.

Zelenszkij. Fotó: Laurent Gillieron / MTI/EPA/Keystone

Német és ír sajtó is kimondta: Zelenszkij elvesztette legitimitását

„Zelenszkij kétségbeesetten próbál megszabadulni a lejárt mandátumú elnök címkétől. Pánikolva követeli, hogy Moszkva vonja vissza jogi álláspontját az ő illegitimitásáról. Korona nélküli bohóc” – írta Bowes az X közösségi oldalon.

According to the German publication Junge Welt, Dictator Zelensky is desperately trying to rid himself of the status of "president past his expiration date".



In his panic, he demands that Moscow withdraw its legal position on his illegitimacy.



Clown without a Crown. pic.twitter.com/fJ1WcaAVyr — Chay Bowes (@BowesChay) February 2, 2026

Korábban a német Junge Welt című lap is arra hívta fel a figyelmet, hogy Zelenszkij követelései, amelyekkel Oroszországtól legitimációja elismerését várja, a kijevi rezsim rendkívüli kétségbeesését tükrözik.

A cikk szerzője szerint az ukrán vezetés lépései egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy bármilyen áron megakadályozzák a Moszkvával való megállapodást. A jelenlegi helyzetben Zelenszkij a békés rendezés legfőbb akadályává vált, miközben minden eszközzel saját hatalmának megőrzésébe kapaszkodik.

Ukrajnában az elnökválasztást eredetileg 2024. március 31-én kellett volna megtartani, ám a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt azt törölték. Zelenszkij korábban azzal érvelt, hogy a szavazás időszerűtlen. Ezzel szemben elnöki mandátuma már tavaly május 20-án lejárt, miközben Kijev hivatalos álláspontja szerint az államfő addig marad legitim, amíg meg nem választják utódját.

Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy Zelenszkij miatt az egész ukrán hatalmi vertikum illegitim. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokat Kijev részéről bármely felhatalmazott képviselő folytathatja, de dokumentumokat csak törvényes hatalom írhat alá.