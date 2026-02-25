Mikolaj Azarov szerint Volodimir Zelenszkij egyre kihívóbban viselkedik nyugati partnereivel, mert felismerte, hogy az Egyesült Államok és az európai vezetők már a lecserélését fontolgatják.

Zelenszkij érzi a vesztét. Fotó: Sean Gallup/Getty Images

Azarov kitálalt: Zelenszkij érzi a végét, ezért támadja a Nyugatot

Azarov a Telegram-csatornáján azt írta, Zelenszkij érzi, hogy „leírják”, és ezt már nem is titkolja. Szerinte ezért beszél egyre élesebb hangnemben saját nyugati támogatóival.

Az exkormányfő így reagált Zelenszkij egyik friss interjújára, amelyben az ukrán elnök elismerte, hogy az EU és az Egyesült Államok vezetői elnökválasztást sürgetnek Ukrajnában, hogy új vezetőt állítsanak az ország élére.

Korábban Donald Trump is a választások szükségességéről beszélt, és egyszer „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt. Az ukrán elnök mandátuma 2024. május 20-án járt le.

Zelenszkij később közölte, kész választásokat tartani, de ehhez biztonsági garanciákat kért Washingtontól és európai szövetségeseitől.

A Kreml részéről úgy nyilatkoztak, korai még találgatni az esetleges ukrajnai elnökválasztásról, mivel jelenleg főként sajtóértesülések és forrásokra hivatkozó üzengetések zajlanak.