Sokkoló bejelentésre készül Zelenszkij – az egész világ visszatartja a lélegzetét

Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján készülhet bejelenteni az elnökválasztás és egy népszavazás kiírását, miközben az Egyesült Államok határidőt szabott Kijevnek. A Financial Times értesülése szerint a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció azt várja, hogy május 15-ig megszülessen a békemegállapodás feltétele, és ezzel párhuzamosan sor kerüljön a választás lebonyolítására is.

Zelenszkij sokkoló bejelentésre készül – az egész világ visszatartja a lélegzetét

Fotó: AFP/Genya Savilov

A lap forrásai szerint a Fehér Ház világossá tette: a további amerikai biztonság garanciák attól függenek, sikerül-e tavasszal lezárni a béketárgyalásokat. Washington álláspontja alapján ez nagy valószínűséggel a donbaszi területek átadását is magában foglalná. Korábban a Reuters is arról írt, hogy a biztonság kérdése szorosan összefügg a Moszkvával kötendő megállapodással.

Zelenszkij az Abu-Dzabiban február 4-5-én tartott háromoldalú találkozó után arról beszélt, hogy az amerikai fél júniusig szeretné lezárni a háborút, részben az Egyesült Államok őszi választásai miatt. Hozzátette:

Oroszország továbbra is az ukrán erők kivonását követeli Donbaszból, miközben Kijev a „maradjunk ott, ahol vagyunk” elvet javasolja.

A lap szerint Zelenszkij és csapata jelezte Washington felé, hogy a rendkívül szoros menetrend ellenére is nyitottak a választás és a népszavazás megszervezésére, még a háborús körülmények közepette is.

Népszavazás és biztonság – kérdéses a megvalósítás

Ukrán és európai tisztviselők szerint Zelenszkij február 24-én, a háború kitörésének évfordulóján jelentheti be a választás és a népszavazás pontos menetrendjét. Ugyanakkor a Financial Times forrásai úgy vélik, az amerikai ultimátum betartása több tényezőtől is függ, köztük attól, sikerül-e érdemi előrelépést elérni Vlagyimir Putyinnal a tárgyalásokon.

A választás terve ugyanakkor politikai üzenet is: Zelenszkij ezzel egyszerre próbálja maximalizálni újraválasztási esélyeit és demonstrálni Washington felé, hogy Kijev nem késlelteti a békemegállapodás feltétele teljesítését – amennyiben az egyáltalán elérhető.

Az elnöki hivatal nem kommentálta a lap értesüléseit. Egy, az elnökhöz közel álló forrás az RBC Ukraine-nek úgy nyilatkozott: „Amíg nincs biztonság, addig nem lesz választás.” Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda tanácsadója pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a választás lebonyolításának alapfeltétele a háború aktív szakaszának lezárása, valamint a rakéta- és dróntámadások megszűnése. Szerinte a jelenlegi körülmények között az indulni kívánó jelöltek sem tudnák gyakorolni jogaikat, ráadásul a teljes szavazási rendszert át kellene alakítani, ami jelentős finanszírozást igényel.