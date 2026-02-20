Ajjaj! Zendaya lebuktatta magát?

A Zendayáról készült új fotókon a színésznő egy arany karikagyűrűt visel a bal kezén. A képek azonnal elindították a pletykákat, és a rajongók most azt találgatják, vajon Zendaya titokban összeházasodott-e vőlegényével, Tom Hollanddal – írja a DailyMail.

Zendaya Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A sztárpár tavaly erősítette meg az eljegyzés hírét, miután a színész 2024-ben egy meghitt pillanatban megkérte Zendaya kezét. Most azonban úgy tűnik, újabb fontos mérföldkőhöz érkezhetett a kapcsolatuk.

A Beverly Hillsben készült friss képeken Zendaya már nem az eljegyzési gyűrűjét viseli, hanem egy visszafogott arany karikagyűrűt ugyanazon az ujján. Ez az apró, de feltűnő változás indította el a találgatásokat a közösségi médiában.

PICTURED: Zendaya flashes new gold wedding band amid speculation she's secretly married Tom Holland https://t.co/w84inxhTg1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2026

A rajongók azonnal reagáltak: többen azt írták, biztosak benne, hogy a pár már kimondta a boldogító igent.

Zendaya és Tom Holland 2016-ban ismerkedett meg egymással a Pókember: Hazatérés című film forgatásán. A románcról szóló pletykák már 2017-ben szárnyra keltek, de a pár csak 2021 nyarán erősítette meg, a hírt.

A sztárpár egyelőre nem közölt információt arról, hogy titokban megtörtént-e a házasságkötés.

