Senki sem hitt a szemének: így viselik a vihart a zsiráfok – videó

Futótűzként terjed az interneten egy videó, amelyen zsiráfok állnak egy heves vihar közepette a pusztában Kenyában. A felvétel sokakat megrendített: a legtöbben most döbbentek rá, hogy a zsiráf – hatalmas termete miatt – gyakran nem tud fedett helyre húzódni vihar idején – írja a New York Post.

A zsiráfok számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A zsiráfok akár 5 és fél méter magasra is megnőhetnek, ami azzal a hátránnyal jár, hogy sokszor a fák sem nyújtanak menedéket egy kiadós esőben.

Miért nem bújik el a zsiráf az eső elől?

A közösségi médiában sokan együttérzésüket fejezték ki. Volt, aki azon viccelődött, hogyan lehetne „esernyőt küldeni” a zsiráfoknak, mások szerint a jelenet szívszorító. Egy TikTok-videóban egy nő könnyek között beszélt arról, mennyire igazságtalannak tartja, hogy a zsiráfoknak egyszerűen végig kell állniuk a vihart.

A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra.

A Taronga Zoo zsiráfgondozója, Renae Moss elmagyarázta: a zsiráf számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb.

„Nagy méretük és egyedi testalkatuk miatt az ülés sebezhetővé teszi őket, mivel több másodpercbe telik, mire talpra állnak. Az esőben ülni még kockázatosabb lenne, mivel az eső hangja elfedhetné a ragadozók közeledtét. Ráadásul a nedves, sáros talajról nehezebb és csúszósabb lenne felkelni” – hangsúlyozta Moss.

A zsiráf alkalmazkodott a szélsőséges időjáráshoz

Bár a jelenet drámainak tűnhet, a zsiráf evolúciója során tökéletesen alkalmazkodott az ilyen körülményekhez.

„A szőrzeten lévő foltok nemcsak álcázásra szolgálnak, hanem a bőrrész alatt véredények is találhatók a hőszabályozáshoz” – magyarázta a zsiráfgondozó.

Ez azt jelenti, hogy a zsiráf képes kezelni a hirtelen lehűlést is, amelyet egy esővihar hozhat.

