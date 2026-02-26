Hírlevél
zsiráf

Senki sem hitt a szemének: így viselik a vihart a zsiráfok – videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Szeles esőviharban álldogáló zsiráfokról készült felvétel tarolta le a közösségi médiát. A zuhéban ázó zsiráfokat sokan megsajnálták, hogy nem férnek be a fák alá, a szakértők azonban elmondták, miért nem bújnak el az eső elől.
zsiráfvihareső

Futótűzként terjed az interneten egy videó, amelyen zsiráfok állnak egy heves vihar közepette a pusztában Kenyában. A felvétel sokakat megrendített: a legtöbben most döbbentek rá, hogy a zsiráf – hatalmas termete miatt – gyakran nem tud fedett helyre húzódni vihar idején – írja a New York Post

A zsiráfok számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb.
A zsiráfok számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A zsiráfok akár 5 és fél méter magasra is megnőhetnek, ami azzal a hátránnyal jár, hogy sokszor a fák sem nyújtanak menedéket egy kiadós esőben. 

Miért nem bújik el a zsiráf az eső elől? 

A közösségi médiában sokan együttérzésüket fejezték ki. Volt, aki azon viccelődött, hogyan lehetne „esernyőt küldeni” a zsiráfoknak, mások szerint a jelenet szívszorító. Egy TikTok-videóban egy nő könnyek között beszélt arról, mennyire igazságtalannak tartja, hogy a zsiráfoknak egyszerűen végig kell állniuk a vihart. 

@aniish05 Giraffe don't search for shelter. They just stand still in the storm.. when it’s raining🥺😔😔😔 #Giraffe #Africa #WildNature #WildNature ♬ original sound - Aniish🥶

A szakértők szerint azonban nincs ok aggodalomra. 

A Taronga Zoo zsiráfgondozója, Renae Moss elmagyarázta: a zsiráf számára az álló testhelyzet a legbiztonságosabb. 

„Nagy méretük és egyedi testalkatuk miatt az ülés sebezhetővé teszi őket, mivel több másodpercbe telik, mire talpra állnak. Az esőben ülni még kockázatosabb lenne, mivel az eső hangja elfedhetné a ragadozók közeledtét. Ráadásul a nedves, sáros talajról nehezebb és csúszósabb lenne felkelni” – hangsúlyozta Moss. 

A zsiráf alkalmazkodott a szélsőséges időjáráshoz 

Bár a jelenet drámainak tűnhet, a zsiráf evolúciója során tökéletesen alkalmazkodott az ilyen körülményekhez.  

„A szőrzeten lévő foltok nemcsak álcázásra szolgálnak, hanem a bőrrész alatt véredények is találhatók a hőszabályozáshoz” – magyarázta a zsiráfgondozó. 

Ez azt jelenti, hogy a zsiráf képes kezelni a hirtelen lehűlést is, amelyet egy esővihar hozhat. 

