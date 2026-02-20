Szívszorító tragédia: saját kifutójában szenvedett végzetes sérülést a háromhónapos zsiráfbébi

A zsiráfbébi egy üveg megfigyelőpanelnek futott neki a beltéri élőhelyén. A baleset során súlyos, végzetes gerincsérülést szenvedett. Az állatkert gondozói és állatorvosai azonnal a segítségére siettek, és éjjel-nappal figyelték az állapotát. A vizsgálatok azonban kimutatták: a sérülés olyan súlyos, hogy nincs esély a felépülésre, írja a Daily Mail.

A sérülés súlyossága és a rendkívül rossz prognózis miatt az állatgondozó és állatorvosi csapat meghozta a humánus, de szívszorító döntést: el kellett altatnunk Okidit

– közölte az intézmény.

A zsiráfbébi neve is különleges volt

Okidi 2025. november 23-án született. Nevét a szuahéli „orchidea” szóról kapta. Édesanyja, a hétéves Zara, édesapja pedig a 17 éves Jabari. A gondozók lehetőséget adtak a zsiráfcsordának – köztük az anyának –, hogy az altatás után időt töltsenek a kicsivel. Az állatkert szerint ez fontos lépés a csordadinamika fenntartásában. A tragédia után a gondozók fokozott figyelemmel kísérik Zara, Jabari, valamint a testvérei, Mpenzi és Kivuli állapotát is.

A bejelentés után a Detroit Zoo közösségi oldalát elárasztották a gyászoló és felháborodott kommentek. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások azonban kemény kérdéseket tettek fel: „Milyen intézkedéseket hoznak, hogy ilyen ne történhessen meg újra?”, „Lesznek látható jelölések az üvegfalakon?”, „Újratervezik a kifutót?”

Többen javasolták, hogy díszítő csíkokkal vagy mintákkal tegyék jobban észrevehetővé az átlátszó paneleket, hogy az állatok ne rohanjanak neki. Mások védelmükbe vették az állatkertet, hangsúlyozva, hogy a baleset nem szándékos volt, és a gondozók odaadóan törődtek a kis zsiráffal.

„Rövid élete volt, de soha nem éhezett és nem fázott. A legjobb gondoskodást kapta” – írta egy látogató.

I am so heartbroken to hear about the passing of the Detroit zoo’s sweet new giraffe calf Okidi. I feel so lucky to have met her less than two weeks ago. Her mother introduced her to us and we shared a special moment and I’ll never forget her ❤️ pic.twitter.com/ieS6dWdsaM — scholastic book fair (@jennifersnudes) February 20, 2026

