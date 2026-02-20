Szívszorító tragédia: saját kifutójában szenvedett végzetes sérülést a háromhónapos zsiráfbébi

A zsiráfbébi egy üveg megfigyelőpanelnek futott neki a beltéri élőhelyén. A baleset során súlyos, végzetes gerincsérülést szenvedett. Az állatkert gondozói és állatorvosai azonnal a segítségére siettek, és éjjel-nappal figyelték az állapotát. A vizsgálatok azonban kimutatták: a sérülés olyan súlyos, hogy nincs esély a felépülésre, írja a Daily Mail.
A sérülés súlyossága és a rendkívül rossz prognózis miatt az állatgondozó és állatorvosi csapat meghozta a humánus, de szívszorító döntést: el kellett altatnunk Okidit
– közölte az intézmény.
A zsiráfbébi neve is különleges volt
Okidi 2025. november 23-án született. Nevét a szuahéli „orchidea” szóról kapta. Édesanyja, a hétéves Zara, édesapja pedig a 17 éves Jabari. A gondozók lehetőséget adtak a zsiráfcsordának – köztük az anyának –, hogy az altatás után időt töltsenek a kicsivel. Az állatkert szerint ez fontos lépés a csordadinamika fenntartásában. A tragédia után a gondozók fokozott figyelemmel kísérik Zara, Jabari, valamint a testvérei, Mpenzi és Kivuli állapotát is.
A bejelentés után a Detroit Zoo közösségi oldalát elárasztották a gyászoló és felháborodott kommentek. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások azonban kemény kérdéseket tettek fel: „Milyen intézkedéseket hoznak, hogy ilyen ne történhessen meg újra?”, „Lesznek látható jelölések az üvegfalakon?”, „Újratervezik a kifutót?”
Többen javasolták, hogy díszítő csíkokkal vagy mintákkal tegyék jobban észrevehetővé az átlátszó paneleket, hogy az állatok ne rohanjanak neki. Mások védelmükbe vették az állatkertet, hangsúlyozva, hogy a baleset nem szándékos volt, és a gondozók odaadóan törődtek a kis zsiráffal.
„Rövid élete volt, de soha nem éhezett és nem fázott. A legjobb gondoskodást kapta” – írta egy látogató.
Kiderült, hogy egyáltalán nem néma ez a fenséges állat
A zsiráfok évszázadokon át a néma óriások hírnevét élvezték az állatvilágban. Úgy tűnt, mintha ezek a lenyűgöző, hosszú nyakú lények szándékosan kerülnék a hangos kommunikációt. Mindazonáltal a modern tudományos kutatások teljesen új perspektívát nyitottak számunkra. A legfrissebb felfedezések szerint a zsiráf egyáltalán nem néma, csupán olyan frekvenciákon kommunikál, amelyeket az emberi fül nehezen érzékel.
