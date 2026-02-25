Hírlevél
zsírmáj

A legtöbb szülő nem tudja: ettől nőhet a zsírmáj kialakulásának kockázata a gyermekeknél

Egy friss brit kutatás sokkoló adatokat tárt fel a gyermekek egészségéről. A zsírmáj már fiatal korban is egyre gyakoribb a túlsúlyos szülők gyermekei között.
zsírmájbetegségtúlsúlygyermek

A zsírmáj ma már nem csak a felnőtteket érinti: egy új brit kutatás szerint a gyermekeknél is egyre gyakoribb a metabolikusan asszociált zsíros májbetegség (MASLD). A vizsgálat rávilágít, hogy a szülők egészségi állapota a fogantatás előtt közvetlen hatással lehet gyermekeik májára – írja a Lenta.

A zsírmáj megelőzése kulcsfontosságú, hiszen a gyermekkori zsírmáj sokáig tünetmentes maradhat – a képen látható súlyos elváltozást azonban egy új, természetes májvédő vegyület segíthet elkerülni.
A szülők testtömegindexe szoros összefüggésben áll a zsírmáj kialakulásának esélyével a gyermekeknél
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Zsírmáj kockázata: a túlsúlyos szülők gyermekeinél nő a veszély

A vizsgálat során a kutatók közel kétezer résztvevő adatait elemezték: a szülők testtömegindexét (BMI) hasonlították össze a zsírmáj kialakulásával a gyermekek 24 éves koráig. Kiderült, hogy minden egyes plusz BMI-egység az anyánál 10%-kal, az apánál 9%-kal növelte a zsírmáj kialakulásának kockázatát. Ha mindkét szülő túlsúlyos vagy elhízott volt a terhesség előtt, a gyermek zsírmájának kialakulási esélye fiatal korban több mint háromszorosára nőtt a normál BMI-jű szülők gyermekeivel szemben.

A vizsgálat rámutatott, hogy a kapcsolat jelentős része – körülbelül kétharmada – a gyermekek 7–17 éves kori túlsúlyának felhalmozódásával magyarázható.

Bár a vizsgálat megfigyeléses jellegű, és nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést, az eredmények fontos üzenetet hordoznak: a szülők egészsége a fogantatás előtt alapvetően befolyásolhatja a következő generáció metabolikus kockázatait.

