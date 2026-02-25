A legtöbb szülő nem tudja: ettől nőhet a zsírmáj kialakulásának kockázata a gyermekeknél

A zsírmáj ma már nem csak a felnőtteket érinti: egy új brit kutatás szerint a gyermekeknél is egyre gyakoribb a metabolikusan asszociált zsíros májbetegség (MASLD). A vizsgálat rávilágít, hogy a szülők egészségi állapota a fogantatás előtt közvetlen hatással lehet gyermekeik májára – írja a Lenta.

A szülők testtömegindexe szoros összefüggésben áll a zsírmáj kialakulásának esélyével a gyermekeknél

Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Zsírmáj kockázata: a túlsúlyos szülők gyermekeinél nő a veszély

A vizsgálat során a kutatók közel kétezer résztvevő adatait elemezték: a szülők testtömegindexét (BMI) hasonlították össze a zsírmáj kialakulásával a gyermekek 24 éves koráig. Kiderült, hogy minden egyes plusz BMI-egység az anyánál 10%-kal, az apánál 9%-kal növelte a zsírmáj kialakulásának kockázatát. Ha mindkét szülő túlsúlyos vagy elhízott volt a terhesség előtt, a gyermek zsírmájának kialakulási esélye fiatal korban több mint háromszorosára nőtt a normál BMI-jű szülők gyermekeivel szemben.

A vizsgálat rámutatott, hogy a kapcsolat jelentős része – körülbelül kétharmada – a gyermekek 7–17 éves kori túlsúlyának felhalmozódásával magyarázható.

Bár a vizsgálat megfigyeléses jellegű, és nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést, az eredmények fontos üzenetet hordoznak: a szülők egészsége a fogantatás előtt alapvetően befolyásolhatja a következő generáció metabolikus kockázatait.

