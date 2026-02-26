75 métert zuhant egy férfi az Ördög csúszdája szikláról – azonnal szörnyet halt

2026. február 24-én, kedden délelőtt 11:45 körül a kaliforniai San Mateo megyében, a Gray Whale Cove State Beach területén történt a halálos zuhanás. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat – akinek nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra – egy feltételezett egészségügyi rosszullét miatt eshetett le a mintegy 75 méter magas szikláról.

Zuhanás a Devil’s Slide-nál: halálos baleset történt Kalifornia partvidékén

Lezárták az utat

A tragédia a hírhedt Devil’s Slide, magyarul az „Ördög csúszdája” partszakaszon, az úgynevezett Highway 1 mentén következett be. A mentőegységek nehezen tudták megközelíteni a meredek, omladozó sziklafalakkal övezett partszakaszt, ezért az utat mindkét irányban mintegy 30 percre lezárták. A forgalom azóta helyreállt.

A hivatalos halálokot a San Mateo megyei halottkém állapítja meg, miután értesítették a hozzátartozókat – számolt be az esetről a New York Post.

Veszélyes partszakasz

A Gray Whale Cove State Beach meredek lépcsősoron közelíthető meg, a partszakaszt pedig hirtelen leszakadó sziklafalak és a Csendes-óceán hullámai övezik. A terület régóta ismert a veszélyes terepviszonyokról és a gyakori mentési műveletekről.

Nem ez volt az első halálos zuhanás a térségben

A hónap elején egy másik halálos baleset is történt Kalifornia partvidékén. A festői Big Sur közelében egy autó mintegy 152 méter mélybe zuhant a Hurricane Point térségében, szintén a Highway 1 mentén. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok ismételten figyelmeztetnek: a látványos kaliforniai partvidék számos szakasza különösen veszélyes, különösen rossz időjárási körülmények vagy egészségügyi rosszullét esetén.

