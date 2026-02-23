Kizuhant a hetedik emeletről egy kisfiú, egy hős férfi kapta el

A 7 éves kisfiú az ablakpárkányon játszott a nyitott ablakban, amikor hirtelen megcsúszott és kiesett. A zuhanás 24 méter magasból történt, és csak a helyszínen tartózkodó ablaktisztító gyors reakciójának köszönhető, hogy nem végződött tragédiával - tájékoztat a The Sun.

A zuhanás a hetedik emeletről történt, a szentpétervári Petrozavodszkaja utcában - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A 37 éves ablaktisztító, Khairullo Ibadullayev a ház előtt tartózkodott, amikor észrevette a veszélyes helyzetet. A férfi a toronyház alá rohant, és közvetlenül a gyermek alá állt. Amikor a kisfiú lezuhant, az ablaktisztító a karjaival tompította az esést. Mindketten a mély hóba zuhantak, ami tovább csökkentette a becsapódás erejét. A férfi azonnal megkezdte az újraélesztést, amíg a mentők kiérkeztek.

Hogyan élte túl a kisfiú a 24 méter magas zuhanást?

A túlélésben három tényező játszott kulcsszerepet: az ablaktisztító gyors helyzetfelismerése, a hóval borított talaj, valamint az azonnal megkezdett újraélesztés. A beszámolók szerint a gyermek egy rövid ideig nem lélegzett, de a mellkasi kompressziók hatására magához tért. A mentők stabil állapotban szállították kórházba.

Miért nem volt ablakzár a lakásban?

A helyi beszámolók szerint a lakásban nem volt felszerelve biztonsági ablakzár. Az ablak teljesen nyitva volt, így semmilyen mechanikai védelem nem akadályozta meg a gyermeket abban, hogy kimásszon a párkányra. Az ablakzár hiánya jelentősen növelte a baleset kockázatát.

A gyermek alsó lábszártörést és több egyéb sérülést szenvedett. Jelenleg intenzív osztályon ápolják, állapota stabil. Khairullo Ibadullayev borda- és karsérüléseket szerzett, de nem került életveszélyes állapotba.

A 47 éves édesanya, aki a közösségi médiában „stratégiai tanácsadóként” és motivátorként mutatkozik be, a baleset idején a lakásban tartózkodott. Amikor visszatért a szobába, az ablakot nyitva találta, gyermekét pedig nem látta bent. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.