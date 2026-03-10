Ezzel a 10 perces edzéssel nem lő mellé – már 4 hét után látványos lesz a változás

Kevés ideje van, mégis szeretne formába lendülni? Ez a 10 perces edzés bizonyítja, hogy napi néhány perc is elegendő lehet a látványos változáshoz. Bemutatjuk azt a 7 gyakorlatot és edzéstervet, amellyel már négy hét alatt érezhető fejlődést érhet el.
A rohanó mindennapokban sokan lemondanak a sportról, pedig a 10 perces edzések ideális megoldások azok számára, akik hatékony, mégis rövid idő alatt elvégezhető mozgásformát keresnek. Ez az edzésprogram nem igényel eszközöket, otthon is végezhető, és az egész testet megdolgoztatja - tájékoztat a Focus.

Ez a 10 perces edzés a teljes testet átmozgatja
10 perces edzés – így épül fel a teljes testet átmozgató program

A program hét egyszerű, mégis hatékony gyakorlatból áll, amelyek kombinálják az erősítést, a stabilizációt és a mobilitást.

1. Plank – alapgyakorlat az erős törzsért

A plank az egyik leghatékonyabb statikus gyakorlat. Erősíti a has-, hát- és vállizmokat, miközben javítja a testtartást is. Fontos, hogy a teste végig egyenes vonalban maradjon.

2. Fekvőtámasz – felsőtest erősítés egyszerűen

A fekvőtámasz a mellkas, a karok és a vállak egyik legjobb gyakorlata. Kezdők térdelve is végezhetik, így mindenki a saját szintjéhez igazíthatja.

3. Guggolás – erős lábak és formás farizmok

A guggolás az alsótest egyik alapgyakorlata. Segít erősíteni a combokat és a farizmokat, miközben a törzs stabilitását is fejleszti.

4. Donkey kicks – célzott farizom edzés

Ez a gyakorlat kifejezetten a farizmokat dolgoztatja meg. A helyes kivitelezés kulcsa a stabil csípő és a kontrollált mozgás.

5. Dead bug – a törzs stabilizálása

A dead bug kiválóan fejleszti a mély hasizmokat. Segít a koordináció javításában és a gerinc védelmében.

6. Lefelé néző kutya – mobilitás és erő egyben

Ez a jógaalapú gyakorlat javítja a hajlékonyságot és az egyensúlyt, miközben a törzs izmait is megdolgoztatja.

7. Labdás törzsfordítás – funkcionális erősítés

Ez a gyakorlat a törzs forgató izmait aktiválja, miközben a karok és a lábak is részt vesznek a munkában.

Milyen edzéstervvel érhető el a legjobb eredmény?

A 10 perces edzés akkor a leghatékonyabb, ha rendszeresen és tudatosan végzi.

Első és harmadik hét

  • Plank: 2 perc
  • Fekvőtámasz: 1 perc
  • Guggolás: 1 perc
  • Donkey kicks: 1 perc
  • Dead bug: 1 perc
  • Lefelé néző kutya: 2 perc
  • Labdás törzsfordítás: 1 perc

Második és negyedik hét

Váltogassa a következő két edzéstípust:

Edzés 1:

  • Plank
  • Dead bug
  • Donkey kicks
  • Lefelé néző kutya

Edzés 2:

  • Labdás törzsfordítás
  • Plank
  • Fekvőtámasz
  • Guggolás

Minden gyakorlatot 3 percig végezzen, köztük 15 másodperc pihenővel.

Mire számíthat négy hét után?

A rendszeres 10 perces edzés hatására:

  • javul az állóképessége;
  • erősödnek az izmai;
  • feszesebbé válik a teste;
  • nő az energiaszintje.

Az első napokban izomláz jelentkezhet, de ez teljesen természetes. A szervezet gyorsan alkalmazkodik, és egyre könnyebbé válik az edzés.

