Ezzel a 10 perces edzéssel nem lő mellé – már 4 hét után látványos lesz a változás

A rohanó mindennapokban sokan lemondanak a sportról, pedig a 10 perces edzések ideális megoldások azok számára, akik hatékony, mégis rövid idő alatt elvégezhető mozgásformát keresnek. Ez az edzésprogram nem igényel eszközöket, otthon is végezhető, és az egész testet megdolgoztatja - tájékoztat a Focus.
10 perces edzés – így épül fel a teljes testet átmozgató program
A program hét egyszerű, mégis hatékony gyakorlatból áll, amelyek kombinálják az erősítést, a stabilizációt és a mobilitást.
1. Plank – alapgyakorlat az erős törzsért
A plank az egyik leghatékonyabb statikus gyakorlat. Erősíti a has-, hát- és vállizmokat, miközben javítja a testtartást is. Fontos, hogy a teste végig egyenes vonalban maradjon.
2. Fekvőtámasz – felsőtest erősítés egyszerűen
A fekvőtámasz a mellkas, a karok és a vállak egyik legjobb gyakorlata. Kezdők térdelve is végezhetik, így mindenki a saját szintjéhez igazíthatja.
3. Guggolás – erős lábak és formás farizmok
A guggolás az alsótest egyik alapgyakorlata. Segít erősíteni a combokat és a farizmokat, miközben a törzs stabilitását is fejleszti.
4. Donkey kicks – célzott farizom edzés
Ez a gyakorlat kifejezetten a farizmokat dolgoztatja meg. A helyes kivitelezés kulcsa a stabil csípő és a kontrollált mozgás.
5. Dead bug – a törzs stabilizálása
A dead bug kiválóan fejleszti a mély hasizmokat. Segít a koordináció javításában és a gerinc védelmében.
6. Lefelé néző kutya – mobilitás és erő egyben
Ez a jógaalapú gyakorlat javítja a hajlékonyságot és az egyensúlyt, miközben a törzs izmait is megdolgoztatja.
7. Labdás törzsfordítás – funkcionális erősítés
Ez a gyakorlat a törzs forgató izmait aktiválja, miközben a karok és a lábak is részt vesznek a munkában.
Milyen edzéstervvel érhető el a legjobb eredmény?
A 10 perces edzés akkor a leghatékonyabb, ha rendszeresen és tudatosan végzi.
Első és harmadik hét
- Plank: 2 perc
- Fekvőtámasz: 1 perc
- Guggolás: 1 perc
- Donkey kicks: 1 perc
- Dead bug: 1 perc
- Lefelé néző kutya: 2 perc
- Labdás törzsfordítás: 1 perc
Második és negyedik hét
Váltogassa a következő két edzéstípust:
Edzés 1:
- Plank
- Dead bug
- Donkey kicks
- Lefelé néző kutya
Edzés 2:
- Labdás törzsfordítás
- Plank
- Fekvőtámasz
- Guggolás
Minden gyakorlatot 3 percig végezzen, köztük 15 másodperc pihenővel.
Mire számíthat négy hét után?
A rendszeres 10 perces edzés hatására:
- javul az állóképessége;
- erősödnek az izmai;
- feszesebbé válik a teste;
- nő az energiaszintje.
Az első napokban izomláz jelentkezhet, de ez teljesen természetes. A szervezet gyorsan alkalmazkodik, és egyre könnyebbé válik az edzés.
Az idősebbek testmozgása régóta fókuszában áll a gerontológiai kutatásoknak. Az utóbbi évek tudományos felfedezései egy különösen ígéretes módszert találtak: a magas intenzitású intervallumedzést, vagyis a HIIT-et. Ez az edzésforma ugyanis legalább olyan hatékonynak bizonyult az idősebb felnőttek számára, mint a hagyományos edzésprogramok, ám sokkal rövidebb időn belül érhetünk el figyelemreméltó eredményeket.
Az elmúlt években a gyaloglás lett a biztonságos mozgásforma: mindenki lépéseket számol, sétál, kalóriát éget, amennyit csak tud, hiszen tudjuk, hogy a napi aktivitás egészségünk záloga. De egyre több kutatás és szakértői vélemény mutat rá, hogy van egy mozgásforma, ami gyorsabb, hatékonyabb, és a testünket is kíméli: ez a biciklizés.