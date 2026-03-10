Ezzel a 10 perces edzéssel nem lő mellé – már 4 hét után látványos lesz a változás

A rohanó mindennapokban sokan lemondanak a sportról, pedig a 10 perces edzések ideális megoldások azok számára, akik hatékony, mégis rövid idő alatt elvégezhető mozgásformát keresnek. Ez az edzésprogram nem igényel eszközöket, otthon is végezhető, és az egész testet megdolgoztatja - tájékoztat a Focus.

Ez a 10 perces edzés a teljes testet átmozgatja

10 perces edzés – így épül fel a teljes testet átmozgató program

A program hét egyszerű, mégis hatékony gyakorlatból áll, amelyek kombinálják az erősítést, a stabilizációt és a mobilitást.

1. Plank – alapgyakorlat az erős törzsért

A plank az egyik leghatékonyabb statikus gyakorlat. Erősíti a has-, hát- és vállizmokat, miközben javítja a testtartást is. Fontos, hogy a teste végig egyenes vonalban maradjon.

2. Fekvőtámasz – felsőtest erősítés egyszerűen

A fekvőtámasz a mellkas, a karok és a vállak egyik legjobb gyakorlata. Kezdők térdelve is végezhetik, így mindenki a saját szintjéhez igazíthatja.

3. Guggolás – erős lábak és formás farizmok

A guggolás az alsótest egyik alapgyakorlata. Segít erősíteni a combokat és a farizmokat, miközben a törzs stabilitását is fejleszti.

4. Donkey kicks – célzott farizom edzés

Ez a gyakorlat kifejezetten a farizmokat dolgoztatja meg. A helyes kivitelezés kulcsa a stabil csípő és a kontrollált mozgás.

5. Dead bug – a törzs stabilizálása

A dead bug kiválóan fejleszti a mély hasizmokat. Segít a koordináció javításában és a gerinc védelmében.

6. Lefelé néző kutya – mobilitás és erő egyben

Ez a jógaalapú gyakorlat javítja a hajlékonyságot és az egyensúlyt, miközben a törzs izmait is megdolgoztatja.

7. Labdás törzsfordítás – funkcionális erősítés

Ez a gyakorlat a törzs forgató izmait aktiválja, miközben a karok és a lábak is részt vesznek a munkában.

Milyen edzéstervvel érhető el a legjobb eredmény?

A 10 perces edzés akkor a leghatékonyabb, ha rendszeresen és tudatosan végzi.

Első és harmadik hét

Plank: 2 perc

Fekvőtámasz: 1 perc

Guggolás: 1 perc

Donkey kicks: 1 perc

Dead bug: 1 perc

Lefelé néző kutya: 2 perc

Labdás törzsfordítás: 1 perc

Második és negyedik hét

Váltogassa a következő két edzéstípust: