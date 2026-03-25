A víz fogságában rekedt turistákat mentenek Tenerifén

Az incidens Puerto de la Cruz közelében történt, Tenerife északi részén, ahol egy öt főt szállító kisbusz az özönvízszerű esőzés miatt kénytelen volt megállni egy gyorsan megtelő alagútban. A jármű utasai – akik feltehetően az Egyesült Királyságból érkeztek – az emelkedő vízszint elől a busz tetejére menekültek, és kétségbeesetten kértek segítséget – írja a DailyMail.

Elképesztő eső zúdult Tenerifére.

Özönvíz Tenerifén

Szemtanúk beszámolói szerint a turisták a napfénytetőn keresztül jutottak ki, miközben a víz egyre magasabbra emelkedett. Egy nő segélykiáltásai jól hallhatóak voltak, miközben társai próbálták megőrizni a nyugalmukat. A helyszínen tartózkodók igyekeztek megnyugtatni őket azzal, hogy a segítség úton van. A mentés során a jármű sofőrje három utast saját erejéből juttatott biztonságba, két nőt azonban már a tűzoltóknak kellett kimenteniük. A szakemberek egy hidat használva, létra segítségével érték el a bajba jutottakat.

Az egyik turista a mentés közben láthatóan sokkos állapotba került.

Az eset egy rendkívüli időjárási helyzet része volt, amelyet a Therese vihar okozott. A szélsőséges időjárás napokon át sújtotta a szigetcsoportot, jelentős károkat hagyva maga után: utak rongálódtak meg, gátak teltek meg, járatokat töröltek, és több ezer ember került veszélybe. A hatóságok több mint 3000 embert evakuáltak vagy tartottak nyilván veszélyeztetettként Gran Canaria területén. A helyzetet súlyosbította, hogy számos víztározó elérte kapacitását, így további áradások veszélye is fennállt. A spanyol AEMET meteorológiai szolgálat vörös riasztást adott ki a térség több pontjára, köztük Santa Cruz de Tenerife környékére is. A hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék a szükségtelen utazásokat.

A vihar a légi közlekedést sem kímélte: több járatot töröltek vagy átirányítottak, az utasok pedig hosszú késésekre kényszerültek. A szélsőséges szélviszonyok miatt egyes repülőgépeknek még a leszállási kísérletet is meg kellett szakítaniuk. A mentőegységek számos helyszínen avatkoztak be, többek között hirtelen áradásokba került kirándulók és egy bajba jutott hajó utasainak kimentésében is. A hatóságok továbbra is fokozott készültségben vannak, miközben a térség lassan megkezdi a helyreállítást a pusztító vihar után. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy óriáshullám sodorta el a medencéből az embereket.