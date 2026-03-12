Szinte izzik a levegő: születésnapi képeivel hódít a modell

A 34 éves modell már évek óta az egyik legismertebb internetes bombázó. Abigail Ratchford születésnapja most sem telt visszafogottan: bikinis és fehérneműs fotókkal ünnepelt, amelyek tökéletesen megmutatták, miért rajong érte több millió követő világszerte – írja a TMZ.

Abigail Ratchford születésnapja: a 34 éves modell szexi fotókkal ünnepelte a nagy napot Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Abigail Ratchford születésnapja

A rajongók szerint Abigail Ratchford még mindig az egyik legszexibb modell az interneten. A Sports Illustrated és a Maxim oldalain is szereplő sztár most egy élénksárga bikiniben pózolt a kamerának, amelyben egyszerűen izzott a forróság — sokak szerint még a kaliforniai napsütést is felülmúlta.

Abigail Ratchford születésnapja: a 34 éves modell szexi fotókkal ünnepelte a nagy napot.Fotó: RACHEL MURRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A modell azonban nemcsak fürdőruhában tudja elcsavarni a fejeket. Egy fekete, csipkés fehérneműben készült fotója is hatalmas sikert aratott a rajongók körében. A merész, mégis elegáns képen Abigail Ratchford magabiztosan pózol, és ismét bebizonyítja, miért tartják a világ egyik legdögösebb influencerének.

Az biztos, hogy Abigail Ratchford születésnapja nem maradt észrevétlen: a kommentek és lájkok száma pillanatok alatt az egekbe szökött, a rajongók pedig egy emberként kívántak boldog születésnapot a modellnek. Sokan pedig abban bíznak, hogy hamarosan még több hasonlóan forró fotó érkezik tőle.

